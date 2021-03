Ocean’s eleven - la critique

1 personne

L'a vu 1 personne

Veut le voir

Résumé : Après deux ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s’apprête à monter un coup qui semble impossible à réaliser : cambrioler dans le même temps les casinos Bellagio, Mirage et MGM Grand, avec une jolie somme de 150 millions de dollars à la clé. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée que lui a volée Terry Benedict, le propriétaire de ces trois somptueux établissements de jeux de Las Vegas.

Pour ce faire, Danny et son ami Rusty Ryan composent une équipe de dix malfrats maîtres dans leur spécialité. Parmi eux figurent Linus Caldwell, le pickpocket le plus agile qui soit ; Roscoe Means, un expert en explosifs ; Ruben Tishkoff, qui connaît les systèmes de sécurité des casinos sur le bout des doigts ; les frères Virgil et Turk Malloy, capables de revêtir plusieurs identités ; ou encore Yen, véritable contorsionniste et acrobate.

Critique : Ocean’s Eleven est un film très cool, racontant l’histoire de mecs très cools : George Clooney, belle gueule bronzée, sort de prison (dur, dur). Son pote Brad Pitt, branché mignon bien habillé, n’a pas non plus une vie très facile : il donne des cours de poker à de jeunes acteurs prétentieux, dans des endroits sympas où des filles en bocal s’effeuillent langoureusement. Tous les deux ont une idée géniale (et tellement cool) pour mettre un peu de piment dans leur morne vie : dévaliser le coffre d’un casino à Las Vegas. Alors, il faut réunir une équipe (les onze du titre), puis faire le casse (et ça n’est pas une mince affaire, croyez-moi), sans oublier l’amour...

Mais bon, tout ce petit monde est super cool, décontracté et bourré d’humour, Julia est belle dans son tailleur rouge (en plus, c’est une esthète et une amateur de peinture), Brad est boulimique et chaste, Las Vegas brille de mille feux, Andy Garcia est un peu effrayant, la technologie nucléaire est au service de notre petite bande de voleurs virtuoses...

Donc, on passe un moment pas désagréable, même si, bon, Soderbergh a déjà fait mieux (voir Erin Brockovich, ou Traffic, pour les plus récents).

Dans le même genre, vous pourrez revoir Mélodie en sous-sol, du regretté Henri Verneuil, où Gabin et Delon dévalisaient un casino à Cannes...

Moins cool, mais plus crédible. En partenariat avec

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En DVD ou Blu-Ray





Galerie photos