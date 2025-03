The Insider - Steven Soderbergh - critique

Résumé : L’histoire d’un couple d’agents secrets, George Woodhouse et son épouse Kathryn. Lorsque Kathryn est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant : protéger son mariage ou défendre son pays.

Critique : The Insider est un film d’espionnage, du moins de contre-espionnage dans une équipe d’agents secrets censés œuvrer en commun dans l’intérêt du Royaume-Uni. Sauf qu’il y a un loup dans la bergerie, et tout l’enjeu est de retrouver qui ment et pour quelles raisons, d’autant que la sécurité nucléaire du pays pourrait être engagée. Le récit s’appuie donc sur l’enquête d’un agent talentueux, à la limite de la perversion narcissique, confronté à des indices portant à croire que sa propre épouse serait pétrie de mensonges et apparemment sur le point de commettre une trahison d’État.

Steven Soderbergh réalise un film de genre tout à fait intimiste, à l’inverse d’un film d’espionnage qui se voudrait bruyant et agité. Le point de vue de la mise en scène demeure celui d’une confrontation entre différents agents de la même équipe, mêlés à un chassé-croisé assez sirupeux pour savoir qui ment et qui dit la vérité, à coup de manipulations toutes aussi affreuses les unes que les autres. Georges demeure le personnage principal autour duquel les différents protagonistes triangulent, dans un dialogue sournois, malin et déstabilisant. On assiste en réalité au spectacle désarmant de la perversion narcissique où toutes les armes sont bonnes pour déstabiliser l’autre et l’amener à se révéler aux yeux de tous. Il y a d’ailleurs dans cette approche quelque chose qui fait penser aux romans d’Agatha Christie avec un part importante donnée à l’intime des relations sociales au sujet d’une affaire à portée internationale. Des affaires crapuleuses de meurtres, trahisons et transferts monétaires se mêlent à cette tragédie funeste.

The Insider s’inscrit dans une tradition pur jus du récit et du film britanniques de genre. L’objet central de cette histoire demeure finalement les nœuds relationnels qui s’installent entre les protagonistes, l’affaire d’espionnage ne devenant qu’accessoire dans un théâtre de la manipulation humaine. La machinerie fantasmatique et diabolique de détection des mensonges ne fonctionne que partiellement, ce qui permet d’ailleurs au réalisateur de dénoncer en creux les dits progrès de l’Intelligence Artificielle, qui ne seront sans doute jamais à la hauteur de l’intelligence cognitive des humains, du moins c’est à espérer. Chacun est enfermé dans un jeu de trahisons et malentendus qui combine subtilement les dimensions professionnelle et personnelle. On retrouve l’esprit de Sexe, mensonges et vidéo où les médias sont convoqués pour aborder les interrelations des personnages, teintées de coups de théâtre et déstabilisations.

La limite de cette œuvre demeure la complexité de l’enjeu narratif. On ne comprend pas toujours bien, et même à la fin, ce qui se trame avec cette histoire de logiciel aux mains des Russes, sinon qu’on mesure bien que tout le monde à des intérêts financiers et sentimentaux dans cette affaire. Pourtant, les acteurs jouent habilement sur l’ambiguïté des relations humaines où le désir sexuel s’invite aux côtés des ambitions personnelles. Le personnage de George demeure le plus intéressant, avec cette froideur terrible et son appétence à déstabiliser son entourage. Seule son épouse interprétée par une Cate Blanchett comme d’habitude parfaite, résiste aux stratégies de déstabilisation de son époux, qui doute de son intégrité. Mais évidemment, les choses se révèlent plus alambiquées et complexes.

The Insider réussit le pari du retour très attendu de Steven Soderbergh après le très habile Presence, les deux films ayant été distribué en France à quelques semaines d’intervalle. L’œuvre fonctionne très habilement mais ne saurait trouver un public attiré par l’agitation d’un film à la James Bond. L’espionnage n’est qu’une opportunité pour cerner les manipulations sournoises de personnages en mal de reconnaissance et de pouvoir.