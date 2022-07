Old - M. Night Shyamalan - critique

Résumé : En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée

Critique : Il y a des bandes-annonces qui donnent envie d’aller voir le film les yeux fermés. Old en fait partie, d’autant quand l’auteur s’appelle M. Night Shyamalan, réputé entre autres pour Sixième sens ou Glass. Hélas, si le réalisateur récidive avec une histoire dont il a le secret, où le mal hésite entre l’homme lui-même et quelques monstruosités invisibles, il ne parvient pas à créer la tension pourtant recherchée par ce type de long-métrage. Le réalisateur adapte un roman graphique, Château de sable, de Pierre Oscar Levy et Frederick Peeters, paru chez Atrabile. On ne peut donc pas lui reprocher la trame narrative. Pour autant, la mise en scène s’égare dans des ficelles souvent caricaturales, insistant en permanence sur le mystère des disparitions et des vieillissements rapides avec le hors-champ. La caméra ne cesse de cultiver l’énigme dans un brouhaha de cris, de bizarreries et d’invraisemblances, de sorte qu’on est convaincu, dès les premières séquences, que l’issue sera décevante.

Copyright 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

Ce vieillissement précipité sur une plage isolée ne tient jamais la route. On ne comprend pas les raisons de cette sorcellerie, s’il y en a, et le résultat est sinon surprenant, en tout cas proportionnel à la médiocrité du récit. Les artifices de la narration, à force d’ellipses et de hors-champ, privilégient la présentation de protagonistes, campés dans des rôles réducteurs et simplistes. La psychologue, le médecin fou, l’infirmier frustré sont autant d’erreurs d’écritures qui, au lieu de créer le suspense et la peur, génèrent chez le spectateur un sentiment de ridicule.

Copyright 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

M. Night Shyamalan a raté son retour sur les écrans. On préfèrera à cette plage fantastique et habitée par on ne sait quel esprit les plaisirs d’une glace ou d’un verre sirotés sur une terrasse estivale.