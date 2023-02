Knock at the Cabin - M. Night Shyamalan - critique

Résumé : Tandis qu’ils passent leurs vacances dans un chalet en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui leur imposent de faire un choix impossible. S’ils refusent, l’apocalypse est inéluctable. Quasiment coupés du monde, les parents de la jeune fille doivent assumer leur décision avant qu’il ne soit trop tard…

Critique : On sait l’obsession particulière du réalisateur M. Night Shyamalan pour la discrimination raciale ou sociale. Son nouveau long-métrage n’échappe pas à la règle, mettant en scène un couple adoptif d’hommes, qui s’aménage des vacances (presque) ordinaires dans un chalet perdu au milieu de la forêt. Les deux garçons et la petite fille pourraient ressembler à une famille comme une autre, sinon que le récit les met dès les premières secondes à l’épreuve de la norme et du droit à la différence. Et justement, l’apparition de ces drôles de personnages, armés jusqu’aux dents, qui les prennent en otage, les confortent dans un choix cornélien où se joue avec nuance et brio la question de leur différence.

Knock at the Cabin n’est pas un film d’épouvante ordinaire. M. Night Shyamalan empile dans un même récit des genres très hétéroclites, où se côtoient le thriller psychologique, l’horreur pure et la vision apocalyptique. Les héros sont confrontés au dilemme terrible de devoir sacrifier ou leur fille ou l’un des deux hommes, afin de sauver le monde. En même temps, si le dilemme constitue le fil conducteur de la narration, le scénario fait planer le doute d’une simple prise d’otage organisée par des psychopathes de première, à commencer par le chef de meute, un hideux bonhomme tatoué, qui se complaît dans des discours prophétiques, aux accents manipulateurs et empathiques. Tout est fait pour surprendre le spectateur, d’autant quand il s’attache aux personnages principaux et faillit avec eux dans le doute et l’horreur.

Knock at the Cabin demeure un film malin. Les rebondissements accrochent le spectateur pendant plus d’une heure quarante. Pour autant, la mise en scène se veut la plus épurée possible. L’hémoglobine, alliée parfaite de ce type de film, est rare et la violence, très marquée, ne fonctionne jamais de front mais par suggestions totalement efficaces. La musique sombre accentue l’inquiétude qui progresse avec les deux héros, lesquels finissent par succomber au doute. Mais le réalisateur ne laisse jamais tranquilles ses personnages. Il en rajoute dans la complexité, se plaît à revenir dans le passé joyeux de la famille, faisant pencher la narration dans une forme de course contre la mort.

Voilà donc un film réjouissant et pervers à souhait où M. Night Shyamalan fait la synthèse de toute son œuvre. On y retrouve son irrésistible appétit pour le fantastique, le film catastrophe, l’épouvante et le thriller. Knock at the Cabin est une franche réussite, dans un monde contemporain dont le cinéma témoigne d’un certain décadentisme ambiant.