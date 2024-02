Insomnia - Christopher Nolan - critique

Résumé : L’inspecteur Will Dormer (Al Pacino) est victime d’insomnies. La culpabilité de son passé l’empêche de trouver le sommeil. Il est envoyé en Alaska pour résoudre le meurtre sordide d’une lycéenne de dix-sept ans et se retrouve confronté à ses démons. Il tue par accident son coéquipier lors d’une chasse au tueur et, paniqué, tente de lui attribuer ce meurtre. Mais Walter Finch (Robin Williams) a tout vu de la scène et entreprend de faire chanter le policier.

Critique : Coups d’éclat. En trois films, Christopher Nolan s’impose comme un surdoué de l’image. Insomnia est à la hauteur de son talent mis en lumière dans Memento. Remake du film norvégien du même nom réalisé par Eric Skjoldbajaerg et passé relativement inaperçu, l’Insomnia de Nolan est remarquable tant par la direction d’acteurs que par la maîtrise des cadres.

La construction d’Insomnia, contrairement à celle de Memento est linéaire et classique. Il n’empêche. Même dans ce schéma narratif, le réalisateur parvient à nous éblouir. Les plans d’ensemble de paysages installent une atmosphère, la caméra qui colle en permanence Dormer instaure un climat d’intimité avec le personnage principal. On en vient à partager son point de vue, ses angoisses, ses questions. Le spectateur ressent alors comme Will l’intrusion du soleil dans ses nuits sans sommeil. Nolan avait déjà utilisé ce procédé dans Memento. Il cherche sans cesse à créer la proximité entre ce qui se déroule sur l’écran et le spectateur. Il distille les informations au compte-gouttes, faisant ainsi monter la tension alors que pratiquement dès le début l’identité du meurtrier est révélée. L’enquête policière n’est qu’une façade. Le réalisateur ne s’attache qu’à l’âme humaine, décortiquant les mécanismes de la culpabilité de Dormer, l’intelligence dérangée de Finch, et montrant le duel auquel se livrent les deux hommes.

Al Pacino et Robin Williams © Rob McEwan

Al Pacino est une fois de plus magistral dans le rôle du flic tourmenté. Quant à Robin Williams, sa justesse de ton et surtout de regard ferait presque oublier certaines erreurs de casting !

À couper le souffle, les extérieurs, éclatants de lumière dans la splendeur des paysages d’Alaska, font écho aux scènes d’intérieur, terriblement sombres, comme les deux facettes des personnages, entre apparence et réalité. Dormer est un flic médiatique, adulé par la jeune inspectrice jouée par Hilary Swank. Mais au nom de ce respect il est prêt à dériver loin de ses convictions.

Non content de nous montrer les insomnies de Dormer, Nolan nous les fait vivre. La musique de David Julyan est oppressante, la lumière devient obsédante, réduite à un mince filet entre les volets. On finit par se sentir traqué comme Dormer et Finch.

Comme Lynch, Nolan privilégie plusieurs niveaux de lecture. Il faut voir et revoir ces films pour en saisir les moindres détails. L’image, le son, la lumière sont au service d’une ambiance. Nolan se sert de ces éléments pour plonger le spectateur dans la tête des personnages, créer des sensations.

Avec Insomnia, Christopher Nolan se hisse aux côtés des plus grands réalisateurs actuels. Magnifique tout simplement.