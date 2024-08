Paddington 2 - la critique du film

Résumé : Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…

Critique : Les aventures de l’adorable ours Paddington amateur de marmelade, nées en 1958 de l’imaginaire de Michaël Bond récemment disparu, ont ému des générations entières d’enfants à travers le monde. Dès 1975, elles inspirèrent une célèbre série anglaise jusqu’à ce que le scénariste et réalisateur Paul King ne s’en empare et donne naissance, en 2014, au film d’animation, tout simplement intitulé Paddington. Le succès est immédiat. À tel point qu’aujourd’hui Paul King, secondé de Simon Farnaby, nous livre, pour notre plus grand bonheur, la suite des péripéties de cette boule de poil attendrissante, dont l’allure débonnaire et la parfaite interaction avec le monde réel ne laissent nullement supposer qu’il ne s’agit que d’un personnage créé à partir d’images de synthèse et animé par ordinateur.

Il est courant que les suites cinématographiques ne soient qu’un piètre remake de la version initiale. Rien de tel ici. Débarrassé de sa naïveté et plus mature, notre Paddington sait désormais parfaitement naviguer entre charme et facétie. La narration ne manque pas de nous rappeler, non sans émotion, les difficiles débuts de vie de l’ourson sauvé in extremis d’une rivière en furie par un couple de plantigrades généreux. Aujourd’hui totalement épanoui au sein de sa famille londonienne, il est bien déterminé à s’assumer et entreprend de chercher un travail.

Copyright P&CO.LTD/SC 2016

Sa force de caractère et son intégrité rendent d’autant plus insupportable l’injustice dont il est victime et l’on se prend à détester avec jubilation ce Phoenix Buchanan bien peu sympathique. Ancienne star prétentieuse tombée dans l’oubli et condamnée à vivoter de quelques publicités vantant les mérites de pâtées pour chiens, ce n’est qu’un individu sans foi ni loi à qui Hugh Grant insuffle une sacrée bonne dose d’humour. Tour à tour polar menant l’enquête jusqu’à la case prison où le cuistot Knuckles (l’excellent Brendan Gleeson) dans le rôle du faux méchant se prend d’une amitié improbable pour le vrai gentil Paddington, puis comédie musicale valsant au rythme des attractions colorées de la fête foraine, enfin film familial baigné de la sérénité du quartier de la famille Brown qui lui voue un amour sans ombre, le film nous entraîne sans mollir dans un univers de bonhomie et de tendresse qui ravira à coup sûr les petits pendant que les grands, même s’ils ont gardé leur âme d’enfant, ne manqueront pas de lire, à travers ce récit, quelques incitations au respect de l’autre, à la tolérance et au bonheur du vivre-ensemble.

Copyright P&CO.LTD/SC 2016

La technique des effets visuels force l’admiration face au défi que représente la fabrication du livre animé, destiné à emmener tante Lucy à la découverte des principaux monuments de Londres. Composé d’illustrations semblant être peintes à la main tel un objet artisanal d’un autre temps, il ajoute une note de magie à l’ensemble. Enfin, à l’instar de la musique toute de légèreté, la voix de Guillaume Gallienne (dans la version française), entre douceur et énergie, accompagne une mise en scène fluide qui ne laisse aucune place à l’ennui.

Nul doute qu’à quelques jours de Noël, Paddington qui n’a rien à envier à ses cousins américains constitue l’un des divertissements familiaux les plus enchanteurs de cette fin d’année.