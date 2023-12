Wonka - Paul King - critique pour

Résumé : Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l’extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l’univers féérique de "Charlie et la chocolateriee" de Roald Dahl, dans le film WONKA. Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d’idées et déterminé à changer le monde… avec gourmandise ! Cette œuvre haute en couleur, mêlant émotion et humour, prouve que, dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité – surtout si on a la chance de rencontrer Willy Wonka.

Critique : Un mât qui se dresse vers le ciel où Willy Wonka engage une première chanson, et nous voilà embarqués dans un récit multicolore, réjouissant et survolté, qui ne s’arrête plus pendant deux heures. Wonka est résolument un film conçu pour les enfants, les adultes, et les adultes qui n’ont pas grandi. Il est impossible que personne ne trouve son compte dans cette histoire haute en couleurs d’un jeune homme, autant chocolatier que magicien, venu faire fortune dans une ville imaginaire. Hélas, si ses recettes merveilleuses ne font pas l’ombre d’un pli en matière de succès, trois hommes d’affaires, installés depuis longtemps, sont prêts à tout pour faire faillir l’entreprise humaniste et merveilleuse de Willy.

Ce Willy Wonka est un subtil mélange de Harry Potter, Mary Poppins et tout autre personnage de roman, sorti de l’imagination féconde de son auteur. Il aborde le monde avec une générosité naïve qui lui crée autant de malheurs qu’évidemment une source inépuisable de réjouissances et de joie. Le jeune magicien est un fou chanteur, occupé à inventer des chocolats incroyables dont le goût inimitable génère la passion des foules. Ces recettes dont lui seul a le secret provoquent des scènes improbables, comme des envolées collectives et lyriques dans le ciel. Curieusement, le long-métrage provoque une insatiable envie de chocolat. On se lèche les babines en découvrant les gourmandises colorées que les gens dégustent sans modération. Wonka est une œuvre dingue qui convoque autant les sens culinaires, visuels qu’olfactifs. Paul King parvient à mêler la comédie musicale, le comique et le fantastique, sans qu’à aucun moment les genres ne se gênent ou prennent le pas l’un sur l’autre. Le film, dans sa texture, est d’ailleurs moins proche de l’univers inquiétant de Tim Burton que de celui des films d’animation sortis des studios Disney.

Indépendamment de la richesse des décors, des effets spéciaux et de l’inventivité du scénario, la réussite du film émane de l’interprétation admirable de Timothée Chalamet. Le jeune comédien danse, chante, récite des textes, pétri d’un rythme et d’une énergie incessants. Il occupe le devant de l’écran d’un bout à l’autre du film, sans exubérance ni orgueil mal placé. L’acteur endosse ce personnage avec un naturel déconcertant, prouvant une nouvelle fois sa capacité à tout jouer, quel que soit le registre. On attend avec impatience le Dune 2 de Villeneuve où il avait fait montre d’une époustouflante prestation dans la partie 1. Dans ce genre plus léger, la prestation est tout autant admirable, tant le comédien habite son personnage avec une sincérité et une agilité remarquables.

Les deux opus Paddington avaient fait la démonstration d’un sens certain de la mise en scène de Paul King. Wonka complète la trajectoire sans faute d’un réalisateur qui, mieux que personne, sait jouer avec le rire, l’imaginaire et les bons sentiments.