Pale Rider, le cavalier solitaire - Clint Eastwood - critique

Résumé : Dans une petite concession minière, des chercheurs d’or sont régulièrement harcelés par les hommes du puissant Coy LaHood (Richard A. Dysart) qui a fondé la ville qui porte son nom, et exploite une grande mine de façon industrielle. La partie semble perdue avant que n’arrive un cavalier mystérieux (Clint Eastwood).

Critique : L’homme, dont on ne saura rien, est habillé comme un pasteur ou un prédicateur : c’est d’ailleurs ce surnom que lui donneront les chercheurs d’or qu’il a décidé d’aider à se défendre contre LaHood et ses hommes.

Clint Eastwood réinvente un personnage proche de ceux qu’il avait interprétés chez Sergio Leone et dans ses propres premiers westerns, particulièrement dans L’homme des hautes plaines ("High Plains Drifter" 1973). Mais ici, on en saura encore moins sur le passé de l’homme solitaire et ses réelles motivations.

Ainsi le cinéaste acteur va rendre un réel hommage aux classiques du genre, en poussant ici le curseur jusqu’à l’épure. Dans une ambiance crépusculaire, dont on décèlera à plusieurs occasions un humour largement au second degré, on va suivre les agissements de ce curieux prêcheur qui va, tel un ange bienveillant, aider les villageoises à défendre leur petit bout de terre contre les agissements du riche propriétaire de la ville. On retrouve bien sûr avec plaisir la plupart des codes récurrents du genre : les poursuites à cheval, la loi du plus fort, la ville à une seule rue, la terreur dont laquelle on tient les riverains qui n’osent pas se rebeller, et bien sûr le duel final.

Cette relecture du western à une époque où il était passé de mode, donne une œuvre passionnante, stylisée et presque radicale, qui dégage aussi une réelle nostalgie, où Clint Eastwood, pour notre plus grand plaisir, refait le coup du justicier solitaire et taiseux à la gâchette infaillible.

Il reviendra une dernière fois au western en 1992 pour le fameux "Impitoyable" ("Unforgiven") qui raflera pas moins de quatre Oscars .

A noter dans un petit rôle d’homme de main, la présence de Richard Kiel, spécialiste des emplois de géant à la force démesurée, et qui interprètera par deux fois Jaws, l’ennemi impressionnant de James Bond.