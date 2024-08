L’échange - Clint Eastwood - critique

Résumé : Los Angeles, 1928 : Christine Collins (Angelina Jolie), responsable dans un centre téléphonique, élève seule son jeune fils Walter (Gattlin Griffith). Un jour, elle doit remplacer une collègue en laissant Walter seul à la maison. Quand elle rentre plus tard que prévu, son fils a disparu.

Critique : Après avoir recherché son fils dans le quartier sans succès, Christine se résout à appeler la police. Les premières recherches sont infructueuses et c’est seulement plusieurs mois plus tard que la police la contacte pour lui annoncer avoir retrouvé Walter. L’arrivée de l’enfant à la gare, organisée à grand renfort de journalistes, est largement mise en scène par une police en déficit de popularité. Malheureusement, Christine ne reconnaît pas le garçon. Le capitaine J.J. Jones (Jeffrey Donovan) insiste, mettant les réticences de la mère sur le compte de l’émotion !

Le parcours incroyable, tenant d’un véritable calvaire, de cette mère courage, est inspiré de plusieurs faits réels s’étant déroulés à cette époque, notamment l’affaire des meurtres de Wineville. La police, relayée par des journaux en recherche de scoops, va s’acharner sur cette mère célibataire qui refuse de reconnaître son présumé propre fils et va le lui payer au prix cher. Seul un révérend qui anime aussi une émission de radio (John Malkovich), va tenter de l’aider.

Doté d’une mise en scène fluide et élégante, sous une apparente langueur, le film n’en dénonce pas moins les manœuvres et la corruption des politiques et de la police de l’époque, son sexisme et la relative banalisation des violences faites aux enfants.

Clint Eastwood, dans la maturité, enchaîne les succès. Après le dyptique réussi Mémoires de nos pères/Lettres d’Iwo Jiwa (Flags of Our Fathers en 2006 et Letters from Iwo Jiwa 2007), le cinéaste revient au thriller "vintage" avec une belle élégance (mention spéciale aux décors et aux costumes). Angelina Jolie, bien entourée, porte avec conviction le film sur ses épaules.

Infatigable, Eastwood tournera tout de suite après Gran Torino, dans lequel il joue, et qui obtiendra encore plus de succès.