Josey Wales, hors-la-loi - Clint Eastwood - critique

Résumé : Fin de la guerre de Sécession, Missouri : Josey Wales cultive son champ accompagné de son jeune fils (Kyle Eastwood). Son épouse (Cissy Wellman) vient chercher le petit pour qu’il vienne faire sa toilette. Quelques instants après, Josey Wales entend des galops et voit de la fumée qui provient de sa maison. Il court vers la maison en feu et essaie d’y entrer pour sauver son fils qu’il entend crier. Un homme lui donne un coup de sabre en plein visage. Il s’évanouit. A son réveil, la maison n’est plus qu’un tas de cendres et sa femme et son fils sont morts.

Critique : Le thème de la vengeance est récurrent dans le western et aussi dans l’univers de Clint Eastwood. Très à l’aise dans ce style, le cinéaste se taille un rôle de taiseux, têtu et fin tireur.

Le point de vue de départ de l’histoire est inhabituel : les nordistes sont les "méchants" et désarment les sudistes qui viennent de perdre la guerre, pour les abattre sommairement. Par ailleurs, des milices illégales de nordistes appelés "Les bottes rouges" pillent et tuent sans vergogne chez ces mêmes sudistes : la famille de Josey Wales en sera victime.

Ce dernier va dans un premier temps rejoindre un groupe de rebelles sécessionnistes, qui refuse se rendre les armes. Contrairement à tous les membres, il sera le seul, au bout de compte, à ne pas vouloir abdiquer. Il deviendra un hors-la-loi dont la tête est mise à prix.

Poursuivant inlassablement les meurtriers de sa famille, il va être rejoint au fur et à mesure par des éclopés de la vie : un jeune orphelin fougueux (Sam Bottoms), un vieil Indien philosophe (Dan Chief George), une squaw déshonorée (Géraldine Keams), et pour finir, les survivantes d’une famille de pèlerins venue du Kansas qui a été dépouillée par des bandits : la grand-mère (Paula Trueman) et sa petite-fille Laura Lee (Sondra Locke). Ce petit groupe improbable qui se fait et se défait, donnera tout le long du film une tonalité humoristique, en total décalage avec le fond de l’histoire, intrinsèquement sombre.

Une petite astuce donne tout son sel aux scènes d’action : Josey Wales qui chique en permanence, crache sur le côté avant de dégainer. Ce petit geste répétitif, nous met évidemment en alerte et nous prévient d’un coup dur à venir.

Clint Eastwood, souvent imprévisible, se permettait en 1976 de réaliser un western, au moment où le genre était en pleine désuétude. Ce fut un gros succès. Il se permettra d’y revenir deux fois avec le même bonheur, à travers Pale rider, le cavalier solitaire ("Pale rider") en 1985 et Impitoyable ("Unforgiven") en 1992, qui récoltera plusieurs Oscars.

Avec ce ton détaché et ironique, Clint Eastwood confirme son incroyable talent de cinéaste, tout en peaufinant son personnage de dur au cœur tendre, taiseux et solitaire, qu’il démultipliera dans tous les genres et dans tous les films où il se met lui-même en scène : outre le western, on le retrouve dans le policier, la comédie, la romance, le drame et même la science-fiction !