Passages - Ira Sachs - critique

Résumé : L’histoire de deux hommes qui sont ensemble depuis quinze ans et ce qui se passe quand l’un d’eux a une liaison avec une femme.

Critique : Lui est réalisateur de cinéma. Il vit avec son conjoint dans un appartement merveilleux parisien, quand ils ne s’enfuient pas dans une jolie maison de campagne dans le sud de l’Essonne. Passages est donc le récit de jeunes gens qui n’ont rien à voir avec ce que l’immense majorité des spectateurs de la même génération vivent. Alors, va-t-on nous dire, l’amour ne souffre d’aucune classe sociale, et l’art n’a pas de vertus particulières à faire œuvre de réalisme. Et pourtant, la fiction tente de raconter le délabrement d’un couple gay soudain traversé par la rencontre avec une jeune femme, comme si, derrière cette romance contrariée, se cachait le propre destin d’Ira Sachs, depuis longtemps hanté par les relations complexes au sein du couple.

Le défaut essentiel du long-métrage vient du casting lui-même. Le réalisateur choisit comme protagoniste Franz Rogowski qui incarne un cinéaste bisexuel, partagé entre son mari et une jeune femme rencontrée dans un bar à l’issue d’un tournage. Le comédien compte parmi les figures les plus importantes actuelles du cinéma mais curieusement, il ne colle pas vraiment au personnage qu’il incarne. Il est affublé de tenues surréalistes, totalement stéréotypées, pour marquer avec de gros sabots son appartenance à la communauté homosexuelle. Sa nouvelle amante, jouée par Adèle Exarchopoulos, est une femme soumise, malheureuse, qui accepte sans lutter les comportements égoïstes de son amant. Quant à Ben Whishaw, la mise en scène le réduit à un personnage décérébré et soumis. On souffre pour ces trois comédiens, et particulièrement Franz Rogowski qui trimbale ses tenues fantasques et ridicules et joue à l’homosexuel avec une consternante maladresse.

Ira Sachs est américain. Il donne naissance à un Paris qui n’existe pas, où les protagonistes parlent anglais, s’adonnent à des fêtes bobos et exercent des métiers déconnectés de la vraie vie. Le spectateur ne parvient pas à s’identifier à ce récit, aux personnages, d’autant plus que le comédien principal ne paraît pas crédible dans son rôle. Alors que le format est relativement court, la fiction s’enlise dans une série de dialogues qui n’en finissent pas, mettant les personnages dans des tensions permanentes entre le rejet, l’amour et l’attirance sexuelle. Passages ne fonctionne pas. La scénario, les maladresses de la mise en scène éteignent alors tout ressort émotionnel.

