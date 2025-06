Pattes blanches - Jean Grémillon - critique

Résumé : Jock Le Guen (Fernand Ledoux), marayeur et bistrotier, revient au port en carriole, accompagné d’Odette (Suzy Delair), femme de petite vertu, qu’il pense faire passer pour sa nièce.

Critique : L’arrivée au petit port de la belle Odette va créer l’émoi au sein de la petite communauté. Mimi la bossue (Arlette Thomas), la bonne de Jock, éprouve immédiatement une aversion pour cette joyeuse citadine. Au contraire, l’oisif et étrange Maurice (Michel Bouquet) va être subjuguée par cette femme si différente. Chaque soir, passe en guêtres blanches Julien de Kerladec (Paul Bernard), le châtelain local désargenté, moqué par les enfants qui le surnomment "Pattes blanches". Lui non plus ne sera pas insensible à la belle.

C’est à un récit sombre teinté de fantastique que nous convie Jean Grémillon sur un scénario coécrit par le dramaturge Jean Anouilh. Dans le petit microcosme que constitue ce petit village breton, l’arrivée de la frivole Arlette, qui cherche juste à se caser, va transformer les comportements et faire ressurgir les vieilles rancœurs.

Aucun personnage ne sortira grandi ce drame où les différences sociales déterminent un fragile ordre établi : Julien, l’aristocrate ruiné et solitaire, toujours tiré à quatre épingles, aussi vilipendé que craint ; Jock, le commerçant nouveau riche, qui tente d’en imposer maladroitement ; Maurice, le marginal, pauvre et inquiétant qui martyrise sa mère (Sylvie) en raison de son statut de bâtard connu de tous ; Mimi, la domestique frustrée, minée par son handicap... et au milieu, Odette la cocotte plutôt bonne fille, qui supporte mal d’être le centre de toutes les attentions.

Jean Grémillon, cinéaste dont l’apport majeur au cinéma français n’a été reconnu que trop tardivement, a toujours eu des problèmes pour financer ses projets. N’ayant pas tourné depuis Le ciel est à vous six ans plus tôt, il accepte cette commande après le désistement d’Anouilh lui-même. Il réussit à en faire une œuvre originale et très personnelle dans un univers noir qui le rapproche d’un Julien Duvivier, avec une dimension poétique en complément.

Une belle œuvre de ce véritable auteur, notamment connu pour avoir tourné deux films avec Jean Gabin (Gueule d’amour en 1937 et Remorques en 1941), qui mérite d’être redécouverte.