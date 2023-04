Remorques - Jean Grémillon - critique

Résumé : Le capitaine du remorqueur le Cyclone, André Laurent, se voit contraint de quitter précipitamment la noce d’un de ses marins pour aller au secours du Mirva. Il abandonne ainsi sa femme Yvonne et la mariée. Au matin, le Cyclone remorque le Mirva avec à son bord Catherine, la femme du capitaine dont André Laurent va tomber amoureux.

Critique : Marquée par des remaniements successifs de scénario, cette adaptation d’un roman de Roger Vercel a finalement été confiée pour l’écriture à André Cayatte et Jacques Prévert qui a signé les dialogues. Le collaborateur de Carné a ici intégré cette histoire à son univers, en donnant plus de poids à la romance impossible entre André et Catherine, incarnés par Jean Gabin et Michèle Morgan, le couple vedette du Quai des brumes. Mais le véritable maître d’œuvre est bien Jean Grémillon, cinéaste maudit, dont Remorques se situe pourtant dans sa période faste, en dépit d’un tournage commencé en 1939 et perturbé par la guerre puis l’Occupation. Les scènes de Remorques sont essentiellement nocturnes, le jour (les promenades sur la plage) étant consacré aux rares moments de sérénité, le noir et blanc somptueux d’Armand Thirard jouant de cette opposition.

REMORQUES © 1941 SEDIF. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

C’est que chez Grémillon, cinéaste de la mer et des ports bretons ou normands, le paysage n’a pas qu’une fonction décorative. La mer est ici un protagoniste central, « expression physique de la continuité matérielle du monde réel » (Jean-Loup Passek), et révélatrice des sentiments des personnages. Les instants de bonheur d’une noce sont ainsi perturbés par un appel de détresse qui occasionne le départ du nouveau marié et du capitaine. Le calme marin au petit matin coïncide avec l’attirance sentimentale de Catherine et André. C’est au plus fort de la tempête que Jean découvre la trahison de Marc (Jean Marchat) : « En mer comme ailleurs, un salaud est un salaud », éructe Jean Gabin dans une de ces colères typiques de son personnage depuis Pépé le Moko. Et c’est la mer qui suscite le dernier cas de conscience de Jean : veiller la douce Yvonne (Madeleine Renaud) ou sauver « Le Hollandais », bateau concurrent.

REMORQUES © 1941 SEDIF. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Les séquences de remorquage sont d’un réalisme saisissant, digne des documentaires de Flaherty (L’homme d’Aran) ; et pourtant, pour ne pas détériorer le matériel technique, Grémillon a été contraint d’user de maquettes pour les tempêtes. C’est ce mélange de réalisme documentaire et d’illusion poétique qui fait la force de son cinéma. On trouvera par ailleurs dans Remorques le thème du dilemme entre une vie professionnelle passionnante mais dévorante et une réussite conjugale, les hésitations d’André annonçant l’indécision de la femme médecin (Micheline Presle) dans L’amour d’une femme. Avec ses marins taciturnes (Fernand Ledoux) ou exubérants (Charles Blavette), ses notables cyniques (Henri Crémieux) ou compréhensifs (Henri Poupon), ses épouses fidèles (Anne Laurens) ou volages (Nane Germon), Remorques joue les contrastes en déployant également une mini-comédie humaine parallèle.