Le ciel est à vous - la critique du film

Résumé : A la suite d’une expropriation pour création d’un terrain d’aviation, Gauthier part avec sa femme vivre en ville. Bientôt, il se laisse entraîner à son ancienne passion et donne des baptêmes de l’air. Sa femme le lui reproche, mais va à son tour succomber au charme de voler...

Critique : Dans une ville de province, le couple Gauthier - Thérèse et Pierre (Madeleine Renaud et Charles Vanel) - qui tenait un garage, est exproprié en raison de la construction d’un aérodrome. Fatalistes, ils déménagent joyeusement dans la petite ville voisine, accompagnés de la mère de Thérèse qui vit avec eux (Raymonde Vernay), ainsi que de leurs deux enfants, Jacqueline et Claude (Anne-Marie Labaye et Michel François). La belle-mère râle comme d’habitude et Jacqueline, musicienne, est inquiète pour son piano.

Jean Grémillon, cinéaste rare et exigeant, aidé de son scénariste Albert Valentin, a écrit une histoire de bravoure féministe, ancrée dans un réalisme social exceptionnel en ces années de guerre. La trame se fonde sur l’histoire vraie d’Andrée Dupeyron, épouse d’un garagiste, qui a battu en 1938 un record de vitesse en avion.

La vraisemblance de la scène d’ouverture est exemplaire : ainsi, le déménagement est montré en détail, avec la voiture à bras chargée au maximum, puis tirée par Claude, le fils d’une douzaine d’années. Pierre hisse sa belle-mère sur le haillon du camion, en plaisantant de manière badine sur ses douleurs, dont elle se plaint en permanence, tandis qu’un système complexe pour monter le piano à l’étage de la nouvelle maison se met en place, sous l’œil amusé d’une petite foule venue au spectacle.

Les Gauthier, sérieux et laborieux, sont très fiers de leur nouveau garage. On leur en propose la gestion dans la grande ville voisine, Limoges. L’instigateur est un homme d’affaires, dont Pierre s’est occupé de la voiture, en urgence. Le couple ne dit pas non.

A l’inauguration du club de l’aérodrome, conduite par le maire et président (Léonce Corne), Pierre va réparer in extremis l’avion d’une sportive, venue faire une démonstration. Cette initiative va lui redonner le goût au vol, lui qui fut le mécanicien de Georges Guynemer, le célèbre aviateur.

Thérèse ira gérer le grand garage à Limoges, pendant que Pierre négligera son garage pour l’aérodrome. De retour, par hasard, elle va vivre un baptême de l’air qui lui inoculera le virus et elle deviendra une championne. Pierre, loin d’en prendre ombrage, se mettra en retrait pour laisser sa femme voler et gagner des concours.

Dans leur rôle respectif, Charles Vanel et Madeleine Renaud sont exceptionnels. Lui, doux, timide, peu à l’aise pour exprimer ses sentiments, elle d’une autorité bienveillante qui tient la maison d’une main sûre. Les deux symbolisent à merveille un couple soudé dont l’épouse dirige le foyer, situation rare dans la vie et dans le cinéma de l’époque.

Un détail récurrent participe à ancrer le film dans la réalité de son temps : un groupe d’orphelins en uniformes, emmenés par un prêtre, déambule dans la ville en chantant.

Le long métrage créa la polémique à sa sortie, car il fut accusé de pétainisme par certains, qui y virent une exaltation patriotique de la famille. D’autres le regardèrent au contraire comme une œuvre porteuse d’un message d’espoir, applaudirent les prémices du féminisme. Le ciel est à vous constitue le plus grand succès public du cinéaste.