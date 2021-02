Pentagon Papers - la critique du film

Résumé : Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s’associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d’État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d’années, destinées à étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…

Critique : Le film ayant été produit durant la présidence de Donald Trump, un contexte politique où les valeurs de l’Amérique étaient piétinées par un chef d’État qui bafouait la Constitution et encourageait la stigmatisation, Pentagon Papers relève du pur miracle. En effet, le nouveau long métrage historique de Steven Spielberg, probablement l’un de ses plus importants avec La Liste de Schindler et Munich, revient avec intelligence sur un épisode méconnu de l’histoire contemporaine des États-Unis, où le scandale du Watergate, qui entraînera la démission du président Richard Nixon, a considérablement fragilisé la confiance du peuple américain envers l’administration et, in fine, causé la désaffection de l’opinion publique envers le pouvoir exécutif. De cet événement est né un nouveau pouvoir, celui de la liberté de la presse. Le New York Times étant interdit de publication pour raisons judiciaires durant quelques jours, c’était au tour du Washington Post, second média local, de se pencher sur l’affaire.

Se pose alors la question du prix moral d’une telle révélation publique : risquer de tomber à son tour sous la pression judiciaire sans l’aide du Times ? Mettre au chômage des dizaines de journalistes et détruire l’œuvre de toute une vie ? Publier ou ne pas publier ? Pire, se retrouver en prison pour ses convictions ? Toutes ces interrogations, Spielberg va les évoquer à travers le personnage de Katharine Graham, veuve et seule dirigeante du Post, prise soudainement dans la tourmente. Elle incarne une véritable héroïne des temps modernes, résistante d’un monde patriarcal en décrépitude, et Meryl Streep brille de mille feux. Car, en dépit d’une armada de personnages masculins, Graham demeure bel et bien l’héroïne quasi christique de ce Pentagon Papers. Le film vient en effet glisser un débat féministe bienvenu, en dénonçant les inégalités de traitement faites aux femmes, les humiliations quotidiennes qu’elles subissent, en affirmant leur esprit fort, combatif, déterminées à briser le moule sociétal dans lequel elles ont été forgées.

Double actualité donc pour Pentagon Papers, qui offre un manifeste urgent pour la presse et la démocratie, tout en menant une réflexion nécessaire sur la place des femmes dans la société. Un thriller d’investigation d’excellente facture, à mi-chemin entre le réalisme d’un Spotlight et l’exigence du remarquable Les Hommes du président, avec lequel Spielberg assume une filiation certaine, comme si son Pentagon Papers était traité, à juste titre, comme un préquel du long métrage d’Alan J. Pakula. Pentagon Papers, au vu de la richesse thématique inépuisable et terriblement universelle qu’il développe deux heures durant, apparaît déjà aux yeux du spectateur comme un classique instantané.