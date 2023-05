Percy Jackson : la mer des monstres - la critique

Résumé : Percy Jackson ne sent pas vraiment l’âme d’un héros. Même s’il a déjà sauvé le monde, ce demi-dieu se demande si ce n’était pas tout simplement un coup de bol extraordinaire. Lorsqu’il découvre que son demi-frère est un monstre, il commence même à penser qu’être le fils de Poséidon est peut-être une malédiction. Mais il ne va pas avoir le temps de méditer sur le sujet car la barrière de protection divine qui protège le Camp des Sang-Mêlé est attaquée par une horde de monstres mythologiques, menaçant de détruire le sanctuaire des demi-dieux. Pour sauver leur seul refuge, Percy et sa bande doivent se lancer à la recherche de la légendaire Toison d’Or. Leur périple va les conduire dans une odyssée à hauts risques sur les eaux inexplorées et mortelles de la Mer des Monstres - plus connue des humains sous le nom de Triangle des Bermudes. Ils devront faire face à d’incroyables créatures fantastiques : d’un taureau mécanique cracheur de feu, à des créatures des mers terrifiantes, en passant par des cyclopes géants. Et même d’autres demi-dieux à la loyauté douteuse... Les enjeux sont plus importants que jamais : si Percy échoue, le Camp des Sang-Mêlé disparaîtra à jamais et l’Olympe s’effondrera.

Critique : Chris Colombus réalisateur du premier volet des aventures de Percy Jackson (Le Voleur de foudre) laisse sa place à Thor Freudenthal, roi de la comédie ado, pour la mise en boîte de ce second volet épique, intitulé La Mer des monstres. Freudenthal (Palace pour chiens, Journal d’un dégonflé) paraît moins à l’aise dans l’action et l’aventure alors que son prédécesseur alignait déjà deux Harry Potter sur un CV long de plusieurs décennies. Si certains pouvaient craindre une baisse de régime (était-ce possible au vu de la relative médiocrité du 1 ?), il n’en est rien. En termes de spectacle, on ne sort pas lésé mais cette suite accuse malheureusement le même type de défauts que le précédent volet qui faisait déjà figure d’ersatz raté de Harry Potter ou Narnia. La magie et l’heroic fantasy ont été remplacés par la mythologie grecque, servi à la sauce jaune "pour les Nuls".



Certaines références aux mythes antiques sont pourtant parfois très astucieuses. Percy et ses amis de sang-mêlé (dont Tyson un petit nouveau, cyclope et demi-frère de notre héros !) ainsi que Grover le satyre, partiront cette fois à la recherche de la célèbre toison d’or (à la manière de Jason et les Argonautes). Ils croiseront sur leurs routes de nombreuses embûches tendues par Luke, le fils d’Hermès, et un bestiaire de créatures des plus variés. Il s’agit là de la bonne surprise de cette Mer des monstres puisque les effets numériques, nombreux, sont d’une belle réussite à l’écran. Entre un imposant taureau mécanique qui ravage tout sur son passage, une chevauchée en mer sur un hippocampe majestueux (qui n’est pas sans rappeler celle sur le dragon Falcor de L’histoire sans fin), la redoutable chimère à queue de scorpion ou bien encore la renaissance du Titan Cronos, le spectateur a de quoi gaver sa rétine.

Notons également que cette nouvelle aventure s’éloigne beaucoup plus du milieu urbain omniprésent dans Le voleur de foudre qui voyait nos personnages errer entre New York et Las Vegas. Ici, les grandes étendues maritimes, la forêt, l’île au cyclope de Polyphème procurent un cadre plus propice à cette Odyssée adolescente.



L’intrigue reste par contre toujours aussi balisée et les différents personnages manquent encore de profondeur malgré tout le dynamisme des jeunes acteurs qui essaient d’y croire. En définitive, Percy Jackson : La Mer des monstres n’arrive pas à s’élever au-dessus du cahier des charges fixé par son aîné qui n’atteignait déjà pas l’Olympe cinématographique. Il en résulte un opus poussif sur fond de mythologie revue à la sauce hollywoodienne, servi cependant par des effets spéciaux réussis.