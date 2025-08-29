Pierrot le fou - Jean-Luc Godard - critique

Résumé : Ferdinand Griffon (Jean-Paul Belmondo) s’ennuie entre son épouse (Graziella Galvani), ses enfants, et les soirées mondaines qu’il préférait fuir...

Critique : À l’issue d’une soirée, rentrant seul, il reconnaît la baby-sitter, qui est une ancienne amie. Il propose à cette dernière, Marianne (Anna Karina), de la raccompagner chez elle. Arrivés chez la jeune femme, ils découvrent un cadavre, et Ferdinand comprend que Marianne est poursuivie par des membres de L’OAS (Organisation de l’armée secrète, défendant l’Algérie Française par la lutte armée). Échappant in extremis à deux d’entre eux, ils décident de fuir ensemble dans un périple qui va les mener de Paris à la Méditerranée.

Ce road movie, mi-drame, mi-comédie, bercé par la belle partition d’Antoine Duhamel, fait partie des meilleures réalisations de son auteur, qui n’abuse pas ici de ses tics habituels : montage énigmatique, dialogues rendus inaudibles par les bruits environnants, citations écrites... et ne se départit pas d’une bonne dose d’humour encore présent dans son œuvre à cette époque.

Copyright Rome Paris Films/Dino de Laurentiis Productions/SNC/Dino de Laurentiis Cinematografica

Les deux fuyards, dont le parcours anticipe celui du prochain Bonnie and Clyde, évoluent avec une apparente décontraction, et un je-m’en-foutisme qui ignore l’inquiétude du lendemain. Plusieurs scènes sont devenues culte : la course de voitures où les deux (anti) héros, chacun à un volant, s’embrassent quand ils se croisent, la déambulation de Marianne sur le bord de mer : "Qu’est ce que je peux faire ? J’sais pas quoi faire !", Ferdinand que Marianne s’acharne à appeler Pierrot, qui lit avidement des classiques de la littérature, ou toujours Ferdinand, le visage barbouillé de peinture bleue, qui s’entoure d’explosifs.

Ce sera le troisième et dernier film que tournera Jean-Paul Belmondo avec Godard. Anna Karina, quant à elle, qui fut l’épouse du cinéaste de 1961 à 1964, divorçant juste après le tournage de ce film, en tournera encore trois avec lui : Alphaville, Made in USA, et l’un des sketches du Plus vieux métier du monde : Anticipation.

Godard, "perdant" Anna Karina, va aussi progressivement s’éloigner d’une narration compréhensible, de la notion de romanesque, pour un cinéma qui fera de moins en moins de cadeaux aux spectateurs, et délaissant au passage presque totalement tout sens de l’humour.