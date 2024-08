Hélas pour moi - Jean-Luc Godard - critique

Résumé : Abraham Klimt (Bernard Verley), un éditeur, arrive dans une petite ville suisse pour enquêter sur un prétendu miracle.

Critique : L’affiche originale du film met en évidence les trois premières lettres de Godard et les quatre dernières de son interprète. God et Dieu donc, jeu de mots trouvé a posteriori ?

Toujours est-il que le cinéaste nous emmène dans une histoire complexe voire absconse, où il est beaucoup question de Dieu et de dieux.

Au cours de l’enquête de Klimt, on découvre par flash-back Gérard Depardieu qui s’appelle Simon Donnadieu (!), un restaurateur en voyage d’affaires qui réapparaît aux yeux de sa femme (Laurence Masliah) ; mais est- ce bien lui ou une tentation divine ?

Le film qui suit de nombreux personnages de la petite ville est divisé en cinq chapitres séparés par un carton qui le signale.

On peut être totalement hermétique à Godard et particulièrement à ses films post années 60 qui, outre leur originale exigence de toujours, ont perdu toute trace d’humour ou de second degré. Maintenant, si on suit avec attention le récit, on peut pointer les nombreuses références culturelles évoquées : le mythe grec de Alcmène et Amphitryon, la littérature de Joseph Conrad ou encore la peinture de Klimt...

Longs travellings, discussions mystérieuses, dialogues rendus inaudibles par le passage d’un train ou autre, carton qui donne une indication ou propose une citation... pas de doute : on est bien dans un film de Jean-Luc Godard et donc qui ne rend personne indifférent.

Maintenant, Depardieu, à cette époque au sommet de sa carrière, fait étonnamment pale figure et passerait presque inaperçu. Finalement, heureusement qu’il a pour lui les quatre dernières lettres de son nom !