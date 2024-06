Une femme mariée - Jean-Luc Godard - critique

Résumé : Charlotte (Macha Méril) passe une partie de la journée chez son amant Robert (Bernard Noël), un comédien professionnel, avant de le quitter pour aller chercher à l’école son beau-fils. Afin d’assurer sa discrétion, elle emprunte successivement plusieurs taxis.

Critique : Plus tard, elle retrouve son mari pilote de ligne, Pierre (Philippe Leroy), qui vient d’atterrir sur un petit aérodrome. Il est accompagné du réalisateur Roger Leenhardt (lui-même), revenant d’Allemagne où il vient d’assister au procès des gardiens d’Auschwitz. Ce dernier est invité à dîner avec eux.

Le film commence par une longue série de plans fragmentés d’un homme et d’une femme dont on ne devine pas les visages (le film est sous-titré "Suite de fragments d’un film tourné en 1964"). Une voix off disserte sur la beauté féminine comme le ferait la presse de mode.

Charlotte, qui travaille justement pour un magazine de mode, s’ennuie dans son mariage, pour deux raisons : son mari est toujours trop sérieux et de plus il est souvent absent pour son travail. Elle pense trouver du renouveau auprès de Robert. Lui, moins traditionnel, n’en est pas moins tout autant pontifiant, si ce n’est plus que Pierre.

Dès les premières images, il n’y a pas de doute, on comprend que l’on est bien chez Godard qui, en à peine cinq ans, en est déjà à son huitième long métrage (sans compter une participation à un film à sketches). Il a néanmoins déjà trouver son style inimitable, tout autant irritant qu’original. Macha Méril, omniprésente, virevoltante et mutine, est tout à fait étonnante. Le réalisateur, comme toujours, parsème son film de petits clins d’œil au cinéma, comme la présence de Roger Leenhardt ou l’entrée d’un cinéma où l’on projette Nuit et brouillard d’Alain Resnais.

À noter la présence du tout jeune Christophe Bourseiller dans le rôle du petit Nicolas, le fils du pilote.