Pilote d’essai - Victor Fleming - critique

Résumé : Jim Lane (Clark Gable), toujours flanqué de son fidèle mécanicien Gunner (Spencer Tracy) qui lui prépare minutieusement ses avions, est un pilote d’essai reconnu. Lors d’un vol, il est contraint de se poser sur le terrain d’une ferme du Kansas. Il va y faire la rencontre d’Ann (Myrna Loy), la fille du fermier.

Critique : Jim Lane, qui conduit des prototypes pour les pousser à leur maximum, est une sorte de tête brûlée, baroudeur, noceur et coureur de jupons totalement incontrôlable. À l’inverse, Gunner est un homme placide, la tête sur les épaules, qui veille sur Jim et répare toutes ses frasques, y compris financières. Jim va immédiatement tomber sous le charme d’Ann, et sera prêt à tout pour la conquérir, y compris remettre sa carrière en cause. Étonnamment, dans ce triangle traditionnel, Gunner restera un allié de Jim, et ne cherchera jamais à séduire la belle. Jim, même une fois rassuré dans sa relation amoureuse, ne pourra pas se défaire de ses vieux démons, comme disparaître des semaines pour boire et revenir sans un sou. C’est encore son complice qui lui sauvera la mise.

Le principal atout de ce film, dont les scènes aériennes sont plutôt mises au second plan, et dont le scénario est plutôt convenu, est son trio gagnant : Clark Gable et Spencer Tracy alors à leur sommet, et la piquante Myrna Loy, non moins reconnue à l’époque, qui tire très bien son épingle du jeu. Elle déclara plus tard qu’avec ce film, elle avait obtenu son rôle préféré, avec pourtant une riche carrière débutée avec le parlant et comptant plus de quatre-vingt films, dont la série des six comédies policières The Thin Man (L’introuvable), dans laquelle, de 1934 à 1947, elle formera un impayable couple de détectives avec William Powell.

À noter le geste récurrent de Gunner : coller en douce son chewing-gum sur la carlingue de l’avion de Jim avant le décollage.