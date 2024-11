Prodigieuses - Frédéric Potier, Valentin Potier - critique

Résumé : Claire et Jeanne, jumelles pianistes virtuoses, sont admises dans une prestigieuse université de musique dirigée par l’intraitable professeur Klaus Lenhardt. Elles portent ainsi l’ambition de leur père qui a tout sacrifié pour faire d’elles les meilleures. Mais une maladie orpheline fragilise peu à peu leurs mains, et compromet brusquement leur ascension. Refusant de renoncer à leur rêve, elles vont devoir se battre et se réinventer pour devenir, plus que jamais, prodigieuses. D’après une histoire vraie.

Critique : "Vallois avec deux L" précisent les deux jeunes enfants qui se préparent à passer une audition de piano. Car depuis que Claire et Jeanne sont toutes jeunes, elles rivalisent de virtuosité, grâce ou à cause de la détermination presque maladive de leur père. Elles sont presque devenues, et à leur insu, les objets de gloire d’un homme qui a raté sa vie de sportif international à cause d’une maladie de la jambe et qui projette en elles la carrière qu’il n’aura plus. Prodigieuses s’inspire donc d’une histoire vraie, celle de deux jumelles, Audrey et Diane Pleynet, qui, pour, compenser une maladie génétique grave, ont mis en place un système de compensation du handicap absolument prodigieux, leur permettant ainsi de garder le haut de l’affiche comme concertistes.

Le prodige vient donc du miracle de leur sauvetage artistique, là où elles devaient être réduites à la brutalité d’un handicap qui conduit leur corps et surtout leurs mains aux capacités d’un vieillard. L’idée de porter à l’écran ces deux destins extraordinaires demeure une vraie bonne idée de cinéma, d’autant quand il s’agit de jouer deux jumelles aussi différentes que très semblables. Camille Razat et Mélanie Robert interprètent ces deux pianistes brillantes, avec une grâce et une conviction totalement bluffantes. Tout le problème demeure les choix de mise en scène des deux réalisateurs, Valentin et Frédéric Potier, qui engloutissent le récit dans une série de simagrées esthétiques et narratives.

En effet, l’art de la nuance n’est pas le fort de ce récit à deux voix. Les parents par exemple, joués par Isabelle Carré et Franck Dubosc, s’égarent dans des personnages moins sensibles que stéréotypés, quand l’image elle-même s’englue dans des ralentis outranciers ou des effets de manche indigestes. L’art du biopic a beaucoup à gagner en adoptant un point de vue moins démonstratif. Certes, on connaît le réflexe élitiste de l’enseignement de la musique en France ou en Allemagne, mais le scénario en rajoute dans le mélo et le catastrophisme. Les protagonistes s’enlisent dans des traits de caractère trop marqués, qui font perdre chez les deux héroïnes le parti pris affectif que le spectateur veut bien leur porter. On pense aux deux professeurs notamment, dont celle qui est moins valorisée dans l’université et semble toute droit sortie du château de Harry Potter.

Prodigieuses invite pourtant à aimer la musique classique. Des pièces de Beethoven ou de Schubert ponctuent magnifiquement une bande originale, hélas à l’image du film, sirupeuse et ultra romantique. Il n’empêche que les longs métrages sur le handicap sont trop rares sur les écrans pour ne pas saluer toutes les stratégies d’évitement et de compensation que les deux jeunes femmes inventent pour contourner les empêchements physiques auxquels la maladie les contraint. Mais l’ambition du film s’arrête là, tant il emprunte des chemins mélodramatiques et emphatiques, accentués une réalisation médiocre.

Prodigieuses aura vu l’affirmation de deux comédiennes sur les écrans, qui n’étaient pas encore parvenues à se frayer un véritable chemin de reconnaissance. Elles offrent un jeu authentique et passionné, en la personne de ces deux sœurs, virtuoses et ambitieuses qui font de leur vie un exemple de détermination. À côté d’elles, même Isabelle Carré et Franck Dubosc ne parviennent pas à exprimer leurs talents d’acteurs, du fait d’un scénario aussi radical que prévisible.