Thé et sympathie - Vincente Minnelli - critique

Résumé : Tom Lee (John Kerr) revient dans son université à l’occasion d’une fête organisée pour les anciens étudiants. Il retrouve la chambre où il a vécu. Il va alors se remémorer ses années d’études.

Critique : Doux et sensible, Tom a bien du mal à se faire accepter de ses camarades. À part Al (Darryl Hickman), avec lequel il partage sa chambre et qui lui témoigne une réelle sympathie, Tom a bien du mal à s’enthousiasmer pour les activités viriles symbolisées par le sport, essentielles par contre pour ses camarades. Ils vont vite le surnommer "La Demoiselle". C’est ainsi que va se développer une relation avec sa voisine qu’il va découvrir jardinant : Laura (Deborah Kerr) n’est autre que l’épouse de Bill Reynolds (Leif Erickson), le professeur responsable du pôle universitaire.

Sous ce titre doux et rassurant, le récit, coécrit par Robert Anderson d’après sa pièce, n’en cerne pas moins les tourments d’un jeune homme un peu différent, plus attiré par les arts, et souligne la sévère et injuste mise à l’écart dont il va être l’objet.

C’est aussi l’émouvante description de la rencontre amicale de deux personnages solitaires, lui mis à l’écart et elle, femme au foyer délaissée par un mari conformiste et plutôt revêche, qui passe sa vie au travail.

Si l’homosexualité de Tom est probable, elle n’est jamais explicitée, n’exposant pas ainsi le long métrage aux foudres de la censure hollywoodienne de l’époque.

La relation entre Tom et Laura, qui va développer le temps d’une année universitaire, va les marquer tous deux à jamais, allant jusqu’à modifier le cours de leur vie.

Vincente Minnelli semblait tout à fait désigné pour mettre en scène cette délicate et nostalgique histoire d’amitié tout en respectant un cadre typiquement américain : costumes et décors impeccables rehaussés par des couleurs en cinémaScope.

À noter que Deborah Kerr (exceptionnelle) et John Kerr n’avaient aucun lien de parenté.