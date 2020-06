Radioactive - Marjane Satrapi - critique

Résumé : Paris fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne.

Critique : Radioactive semblait être le sujet cinématographique idéal pour Marjane Satrapi, cinéaste aux aspirations rebelles et anticonformistes, déjà auteur de la bande dessinée Persepolis, adaptée au cinéma en 2007. Ce récit, construit sur des trajectoires dramatiques extrêmement similaires à la figure de Marie Curie, narrait avec une pédagogie et une pureté de ton salvatrices la jeunesse d’une Iranienne dénommée Marjane, prise dans la tourmente de la révolution islamique de 1979 survenue en Iran, incluant le renversement du Shah et l’instauration d’une nouvelle dictature, excluant plusieurs libertés individuelles.

En outre, Marjane était condamnée à subir la constante humiliation dont était victime la femme, alors sous la charia, doctrine religieuse étouffant toute liberté sexuelle ou culturelle. La jeune fille vivait la difficile séparation avec sa famille durant son exil en Autriche, avant de s’adapter à sa nouvelle vie. Ce destin singulier de cette éternelle insoumise renvoyait bien évidemment à la personnalité ardente de sa réalisatrice, et l’on comprend pourquoi cette dernière a voulu rendre hommage à l’une des figures féminines les plus importantes du siècle dernier, Marie Curie. Persepolis posait la question de l’appartenance à une culture - sous quelle identité décide-t-on de perdurer sans renier ses racines ? - Radioactive interroge le poids psychologique, et, avec mûre réflexion, identitaire, d’une femme de pouvoir cloisonnée dans un monde régi par le patriarcat blanc, allergique aux travaux précurseurs de Madame Curie, Marie Sklodowska de son nom de jeune fille, rejetant toutes les tentatives de révolutions philosophiques et morales, au profit d’un conservatisme déliquescent.

Interprétée avec ferveur par une Rosamund Pike décidément très inspirée, la filmographie de l’actrice ne cessant de nous surprendre après son entrée dans la cour des grands avec Gone Girl, la Marie Curie version Satrapi passionne par sa rhétorique féministe bien sentie, sans jamais tomber dans le surjeu constant ou l’autosatisfaction, et sa manière si significative de retranscrire, par ses recherches et son visage étincelant, les aspirations politiques qui animent la conscience de cette scientifique, pour qui tout refus de faire avancer l’histoire serait sacrilège.

En parallèle à sa biographie un brin trop conventionnelle pour convaincre pleinement, malgré des intentions louables, Satrapi a eu la bonne idée d’inclure ici et là des allers-retours temporels relatant l’histoire de l’atome et sa maîtrise par l’être humain, d’Hiroshima à Tchernobyl, le tout avec une maîtrise non négligeable du montage et plus encore de l’art de la transition.

La mise en scène, principal élément positif de Radioactive, soutient à merveille le script de Jack Thorne qui a pourtant bien du mal à tenir toutes ses promesses, la faute à de trop nombreuses ellipses narratives qui conduisent inévitablement à lasser le spectateur le moins averti dans cette quête de vérité fascinante sur le papier... mais vraisemblablement exécutée dans la précipitation.

Malgré toute ses qualités, Radioactive est un rendez-vous manqué pour Marjane Satrapi qui tenait là un sujet en or. Elle aurait pu y inclure nombre de thématiques aussi différentes qu’hétéroclites, mais se fourvoie en partie à cause de son programme biographique trop édulcoré et, finalement, une superficialité dans le traitement de certains personnages, excepté la principale intéressée.

Il aurait peut-être fallu se concentrer sur une période de sa vie plus éloquente, quitte à s’éloigner de la réalité pour entrer plus onctueusement dans la fable initiatique, plutôt que de reproduire étape par étape une vie certes en tout point remarquable, mais terriblement vaine.

Un film biographique de plus, agréable à regarder certes, juste, sensible, mais tout de même un long-métrage dont on oubliera vite la teneur et les aboutissants, preuve que Radioactive a bel et bien raté le coche.