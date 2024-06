Paradis Paris - Marjane Satrapi - critique

Résumé : Ex-star de l’opéra, Giovanna fulmine : alors qu’elle a été déclarée morte par erreur, les hommages de la presse tardent à venir. Mike, cascadeur anglais, peut-il décemment trembler devant la mort alors qu’il défie tous les jours ? Fumer tue, mais Dolorès s’en fout : le jour des quinze ans de sa petite-fille, elle passe unilatéralement un pacte avec Dieu. Alors qu’elle essaie de se suicider, Marie-Cerise, ado harcelée, humiliée et déprimée, est kidnappée et va tout naturellement faire de son ravisseur son psy. Édouard, bien qu’il présente depuis des années une célèbre émission criminelle à la télé, accuse le coup quand sa mortalité se rappelle à lui...

Critique : Le film choral est depuis le début de ce siècle devenu un genre en soi, après la mode récurrente des films à sketchs des années 50-70. Si les Américains ont fourni plusieurs pépites comme Magnolia, le cinéma français n’a pas à rougir, du Goût des autres d’Agnès Jaoui à Asphalte de Samuel Benchetrit. On attendait avec curiosité Paris Paradis qui révélait la volonté de Marjane Satrapi de se frotter à son tour à ce genre. Car le cinéphile reste tout de même avec le souvenir du délicieux Persepolis (coréalisé avec Vincent Paronnaud). Autrice de bande dessinée et artiste peintre de talent, Satrapi avait montré qu’elle savait adapter son univers au septième art. Mais déjà, Poulet aux prunes était moins convaincant, quand ses autres films de fiction (La bande des Jotas et Radioactive) étaient carrément ratés. Coécrit avec Marie Madinier, le scénario de Paradis Paris part de louables intentions : croiser des personnages plus ou moins à la dérive, de diverses tranches d’âge, classes sociales et nationalités, et dont beaucoup sont préoccupés par l’idée de la mort. Et ce dans le Paris adoptif de la réalisatrice : un Paris à la fois réaliste et fantasmé, filmé avec amour et distance.

Alex Lutz © 2023 CHRISTOPHE OFFRET/VITO FILMS. Tous droits réservés.

Marjane Satrapi précise ainsi dans le dossier de presse : « Si j’applique des codes, c’est sans le savoir. Il y a des films choraux que j’adore. Et d’autres que je n’aime pas : ceux où le Saint-Esprit n’a de cesse d’intervenir et de forcer les liens entre les gens par le plus grand des hasards. J’aime l’incertitude de la vie. Le simple fait que vous et moi soyons vivants au même moment est déjà un miracle. Parfois les gens se rencontrent, parfois pas. Je voulais que les choses ressemblent à la vie. Même si on fait de la fantaisie et de belles images, il faut quand même croire à la base en l’histoire et aux personnages. Les florilèges viennent naturellement car dans une société, il y a des jeunes, des enfants, des vieux, etc. – la vie est ainsi faite ». Sur de telles bases, Kieslowski a signé des chefs-d’œuvre. Satrapi se situe ici dans les registres de Claude Lelouch ou Maïwenn, l’efficacité en moins. Tout n’est certes pas à jeter dans ces saynètes sur le mal de vivre, et la lumineuse Monica Bellucci (dont le tempérament dramatique se bonifie avec les années) parvient à capter l’attention avec ce rôle de diva oubliée qui a du mal à faire le deuil de ses illusions. Et l’on s’attache un peu à ce duo formé par un comédien raté devenu cascadeur (Ben Aldrige) et un jeune homme lui servant d’assistant (Roméo Grialou), le premier s’avérant être le père du second.

Gwendal Marimoutou, Ben Aldridge © 2023 CHRISTOPHE OFFRET/VITO FILMS. Tous droits réservés.

En revanche, le spectateur peine à s’intéresser aux sorts de ce vieil animateur (André Dussollier) rattrapé par la maladie, ce cafetier veuf inconsolable (Alex Lutz), ou ce maquilleur fantasque (Gwendal Marimoutou) quittant les pompes funèbres pour les studios de cinéma ; quand Rossy de Palma apporte en vain la folie décalée de l’univers d’Almodóvar, et Roschdy Zem semble caricaturer le rôle qu’il tenait dans Roubaix, une lumière. Le film devient surtout gênant dans les séquences où une adolescente tourmentée (Charline Balu-Emane) fait tourner en bourrique son ravisseur. Ne parvenant à assurer la jonction entre le burlesque et le tragique, le premier et le second degré, Marjane Satrapi signe au final un long métrage maladroit à la morale édifiante (la vie, c’est quand même mieux que la mort). On espère sincèrement que la réalisatrice de Persepolis reviendra au cinéma avec un film digne de son premier long métrage.