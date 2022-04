Renoir - Gilles Bourdos - critique

Résumé : 1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues du front : son fils Jean est blessé… Mais une jeune fille, Andrée, apparue dans sa vie comme un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu’il n’attendait plus. Éclatante de vitalité, rayonnante de beauté, Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa source de jouvence.

Critique : Gilles Bourdos rend ici hommage à Auguste Renoir (1841-1919), maître de la peinture impressionniste, et à son fils Jean Renoir (1894-1979), réalisateur majeur du cinéma français, auteur de films légendaires comme La Grande illusion, La Règle du jeu ou Le Fleuve. Le film a le mérite de ne pas se livrer au genre périlleux du biopic mais de s’attarder sur une période charnière, à savoir les dernières années de l’existence créative et personnelle du père, et les premières de l’éveil sentimental et artistique du fils. Le personnage qui fait la jonction entre les deux Renoir est celui d’Andrée, modèle d’Auguste et future actrice et épouse de Jean, et qui deviendra sous le nom de Catherine Hessling (1900-1979) l’une des premières vedettes françaises, interprétant Nana et La Petite marchande d’allumettes, avant de connaître le déclin et l’oubli.

Copyright Mars Distribution

Le film a le mérite de ne pas singer l’univers esthétique des œuvres de Jean Renoir : en dépit de l’utilisation du décor naturel de Cagnes-sur-Mer, on ne trouvera nulle tentative de plagiat de Partie de campagne ou du Déjeuner sur l’herbe. La belle photo de Mark Ping Bing Lee offre pourtant des prises de vue sublimes et Bourdos réussit à maintenir une atmosphère étouffante à travers un rythme lent, émaillé de séquences mémorables comme une virée dans une cave nocturne azuréenne ou des retrouvailles familiales à l’occasion d’un dimanche à la campagne.

Copyright Mars Distribution

Mais Bourdos ne cède pas non plus aux sirènes de la « qualité française » version Tavernier : sans doute imparfait (les dialogues entre domestiques à l’office), le film séduit par sa modestie et sa volonté de proposer une vision partielle de l’univers de deux artistes majeurs du siècle dernier. Les interprètes se meuvent avec bonheur dans cette reconstitution : Michel Bouquet compose un Auguste Renoir avec la même conviction que sa métamorphose en président Mitterrand dans Le Promeneur du Champ-de-Mars. Il est bien épaulé par la sensuelle Christa Theret, l’envoûtant Vincent Rottiers et le jeune Thomas Doret, qui incarne son premier rôle d’ado après avoir été révélé dans Le Gamin au vélo.