Retour en Alexandrie - Tamer Ruggli - critique

Résumé : Sue retourne dans son Égypte natale après vingt ans d’absence pour voir sa mère, Fairouz, une aristocrate splendide et excentrique.

Critique : Sussi, qu’on appelle par l’abréviation Sue, doit se rendre d’urgence en Égypte où elle a grandi, car sa mère aurait subi une attaque cardiaque. L’urgence est d’autant plus vive que la maman fait son apparition dans son domicile français, accompagnée d’un mystérieux petit garçon, Bobby. Réalité ? Hallucination ? Voilà tout l’enjeu de ce premier film, réalisé par un cinéaste suisse, dont l’écriture remonte à 2016. C’est dire la maturation qui a été nécessaire à ce projet cinématographique où le réalisateur parvient à rassembler les non moins grandes comédiennes Fanny Ardant, Nadine Labaki et Menha Batraoui. Nous voilà donc dans un film de femmes, mères, filles, tantes, nièces, où chacune tente de recomposer les fils d’une histoire faite de malentendus, ruptures et traumatismes. L’héroïne est psychiatre, et c’est peut-être ce passé sombre qui l’a conduite à pratiquer ce métier.

Retour en Alexandrie se démarque d’abord par le soin apporté à la photographie et aux couleurs. Tamer Ruggli filme l’Égypte, et en particulier Alexandrie et Le Caire, avec un véritable sens de l’à-propos. Les tonalités très lumineuses, les intérieurs de maison et les rues semblent tout droit sortis d’un film d’Almodóvar, si ce n’est que le récit ne se passe pas en Espagne. Les personnages féminins dégagent, à l’instar du grand cinéaste, une énergie et une personnalité absolument remarquables, jouant d’ailleurs sur l’ambivalence des sentiments et la frontière sensible entre le masculin et le féminin. Le réalisateur offre ainsi une œuvre joyeuse, élégante, où la part belle est faite au travail d’actrice.

Ce film ne serait pas de cette qualité sans tout le travail apporté aux costumes et accessoires. Les lieux de tournage décrivent des intérieurs très différents, marqueurs d’un pays, l’Égypte, en pleine ascension sociale, même si des populations pauvres n’échappent pas vraiment à la domination des classes les plus riches, à commencer ici par les serviteurs qui prennent en charge le quotidien de la mère et de la tante. Mais les relations sociales entre eux demeurent empruntes de dignité et respect, là où la vie occidentale de Sue semble pour les protagonistes égyptiens plus énigmatique et hors cadre social.

Il faut saluer la performance des trois comédiennes principales qui habitent le film avec une belle énergie. Leur présence tout au long de l’histoire irradie cette Égypte où l’on aperçoit parfois dans la rue des femmes voilées de la tête aux pieds. En ce sens, elles donnent à voir une image moderne et rénovée de la femme, dans un pays musulman, où les célèbres pyramides témoignent d’un passé très glorieux et d’une civilisation importante. Cela n’en fait pas un film politique pour autant. Le réalisateur s’amuse à mettre en scène trois femmes, aussi différentes qu’entières, qui reconstituent à leur manière l’histoire de leur vie. Qu’elles soient réelles ou fantomatiques, aucune ne laisse le spectateur indifférent.

Retour en Alexandrie constitue une belle surprise cinématographique. On ne pourra que regretter la faible visibilité sur les écrans français qui auraient à gagner de montrer des personnages féminins aussi épanouis socialement dans un pays comme l’Égypte. Les hommes sont rares et, quand ils apparaissent, sont totalement inintéressants, le réalisateur prenant le courage de décrire une société qui gagne en émancipation grâce aux femmes.