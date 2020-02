Revenir - la critique du film

Résumé : C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.

Notre avis : Thomas revient. On ne sait pas si la sueur qui humidifie son cou, est liée à la chaleur écrasante de la Drôme ou si c’est le fait de l’émotion qui lui enserre la poitrine. Le jeune homme a quitté la France pour le Canada, à la suite d’un conflit avec son père, dont d’ailleurs le film ne donne presque aucune clé. Il a lancé une affaire dans la restauration qui, manifestement, fonctionne très bien et lui a permis de se réaliser professionnellement. Mais son retour sur les terres d’enfance correspond aux derniers jours de sa mère, soignée à l’hôpital de Valence. Il y rencontre son petit neveu, Alexandre, qui habite avec sa maman dans la demeure familiale, son père étant décédé lors d’un accident tragique.

Copyright Thierry Valletoux / Fin Août Productions

Voilà un film hanté par la mort. Il y a celle du petit frère dont on apprend qu’il est parti à la suite d’une balle perdue en pleine chasse, celle de la vieille mère qui ne va pas tarder, et peut-être celle de toute une famille, ravagée par les conflits, les dettes et les non-dits. Ce climat lourd pourrait faire peur. En réalité, Jessica Palud transcende le désarroi morbide qui habite les personnages dans un conte lumineux, d’une très grande sensibilité, en plein cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes où le soleil dore de sa chaleur les montagnes. La réalisatrice installe sa caméra dans les pâturages de la Drôme. On y rencontre des paysans engagés à perpétuer les traditions culturelles et à défendre une agriculture de qualité. Le climat champêtre contraste avec la détresse de cette famille qui subit la maladie de la mère et la disparition du fils. La proximité avec les animaux, le goût de la terre les paysages magnifiques permettent au récit d’échapper aux poncifs du mélodrame et d’aller à l’essentiel, en suivant ces gens, proches de leur terroir et de leurs valeurs.

On perçoit dans ce beau film la tessiture d’un film d’André Téchiné. Le long-métrage s’écarte volontairement du traditionnel récit parisien à la française. La réalisatrice s’attache à donner chair à des personnages qui débordent de dignité. Il y a chez eux une épaisseur quasi romanesque qui ne sonne jamais faux. La musique s’invite discrètement, les dialogues sont empreints d’une forme de pudeur. L’histoire évite les excès. Tout repose sur les comédiens, en particulier Niels Schneider, qui a grandi en stature depuis ses premières expériences avec Xavier Dolan. La mise en scène opte pour une économie des sentiments, les larmes sont rares, à la façon finalement de ces gens de la Drôme qui préfèrent à l’emphase la force d’un regard ou le serrement imperceptible d’une main.

Copyright Thierry Valletoux / Fin Août Productions

Revenir ne constitue pas une énième variation sur le thème du retour de l’enfant prodigue. C’est un film qui parle de la famille dans sa vérité la plus intime et secrète. C’est un film qui parle aussi de cette France des campagnes, oubliée, étouffée par le chômage et la peur d’un avenir sans espoir. Mais qu’on ne se trompe pas : Revenir est d’abord la rencontre avec une famille attachante et sincère, dans laquelle on pourra tous projeter quelque chose de notre propre histoire personnelle.