Semaine du 20 août 2025 : les sorties en salle

Le 19 août 2025
Valeur sentimentale de Joachim Trier, Grand Prix à Cannes, est l’événement d’une semaine où l’on fête en salle le 50e anniversaire de Barry Lyndon.
News : Les nouveautés de la semaine du 20 août 2025 sont :
Longs métrages de fiction
- © Memento Distribution
– Alpha, de Julia Ducournau
– Broken Mirrors, de Marleen Gorris (1984)
– Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, de Lyne Charlebois
– Enna Nu Rehna Sehna Ni Aaunda, de Rupan Bal (sortie : 22 août)
– Last Shadow at First Light, de Nicole Midori Woodford
– La nuit des clowns, de Eli Craig
– Les orphelins, de Olivier Schneider
– The Ritual – L’exorcisme d’Emma Schmidt, de David Midell
– Salve Maria, de Mar Coll
– Le silence autour de Christine M., de Marleen Gorris (1982)
– Sous tension, de Penny Panayotopoulou
– Valeur sentimentale, de Joachim Trier
Longs métrages documentaires
– YUNGBLUD. Are You Ready, Boy ?, de Paul Dugdale
Longs métrages d’animation
– L’attaque des titans - Le rugissement de l’éveil, de Hajime Isayama (sortie : 23 août)
Reprises
– Les as de la jungle, de David Alaux (film d’animation, 2017)
– Les as de la jungle 2 - Opération tour du monde, de Laurent Bru, Yannick Moulin, Benoit Somville (film d’animation, 2023)
– Barry Lyndon, de Stanley Kubrick (1975)
– Princesse Mononoké, de Hayao Miyazaki (1997)
– Shocker, de Wes Craven (1989)
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.