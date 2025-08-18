Mort de l’acteur Terence Stamp

Le 18 août 2025
Terence Stamp, icône du cinéma européen des années 1960, interprète de Pasolini et Wyler, a été dirigé par la suite par des cinéastes de la trempe de Soderbergh et Tim Burton.
News : Acteur anglais ayant connu une carrière internationale, Terence Stamp débute en 1962 au cinéma, après un passage par la scène. Il se fait remarquer avec Billy Budd (1962) de Peter Ustinov, mais c’est le thriller L’obsédé (1965) de William Wyler, qui révèle son jeu magnétique. Le film lui permet d’obtenir, avec sa partenaire Samantha Eggar, le prix d’interprétation au Festival de Cannes. Icône sexualisée et figure du Swinging London, Terence Stamp brille ensuite dans d’autres films britanniques tels que Loin de la foule déchaînée (1967) de John Schlesinger et Pas de larmes pour Joy (1967) de Ken Loach. Avant d’illuminer le segment "Toby Dammit" de Fellini pour Histoires extraordinaires (1968). La même année, il trouve son rôle le plus célèbre : celui de l’ange rédempteur, obscur objet du désir, qui séduit toute une famille bourgeoise dans Théorème de Pier Paolo Pasolini. Un sommet du cinéma mondial.
Les années 70 sont un peu creuses pour la star qui se maintient toutefois en vedette et aborde des emplois de méchants avec Superman (1978) de Richard Donner et Superman II (1980) de Richard Lester. On peut le préférer, tête d’affiche dans The Hit (1984) de Stephen Frears et Link (1986) de Richard Franklin. Avant qu’il ne retombe dans les seconds rôles avec Le Sicilien (1987) de Michael Cimino ou Wall Street (1987) d’Oliver Stone. Sa carrière prend toutefois un nouvel élan avec le succès de Priscilla, folle du désert (1994) de Stephan Elliott, et il trouve l’un de ses bons rôles de maturité dans L’Anglais (1999) de Steven Soderbergh. Dans les années 2000 et 2010, Terence Stamp joue souvent les guest stars ou acteurs de compléments dans des productions prestigieuses comme Planète rouge (2000) d’Anthony Hoffman, Big Eyes (2014) et Miss Peregrine et les enfants particuliers (2016) de Tim Burton. Il tourne jusqu’à un âge très avancé. Terence Stamp est décédé le 17 août 2025 à l’âge de 87 ans.
Galerie photos
