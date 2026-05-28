Robert Mallet-Stevens, la villa Cavrois – Richard Klein - chronique livre

Résumé : « Robert Mallet-Stevens, la villa Cavrois » commence par de magnifiques photos de l’extérieur du lieu. Richard Klein raconte ensuite son premier contact avec la villa Cavrois et comment il en est arrivé à écrire cette dense monographie de bâtiment.

Critique : Richard Klein explique la construction de cette villa construite par l’architecte Robert Mallet-Stevens à Croix, dans le nord de la France. Ce projet est financé par Paul Cavrois, industriel de la région, qui veut une résidence pour sa famille. Il résulte de la rencontre des deux hommes un bâtiment atypique pour le Nord, croisant l’emploi de la brique, matériau local, avec une maison dépassant la simple construction régionale.

Robert Mallet-Stevens a pensé ce lieu dans sa globalité et ses détails, il a réalisé les plans de tous les niveaux, mais aussi les dessins des meubles, l’organisation de l’éclairage électrique et tous les autres éléments. Il a travaillé ainsi avec plusieurs sociétés. La villa Cavrois fut achevée en 1932 et hébergea de nombreuses années la famille Cavrois.

Cette construction moderne pour les années 1930 a connu une histoire chaotique. Réquisitionnée pendant la Seconde Guerre mondiale par les armées d’occupation allemandes, elle fut ensuite réhabitée par la famille Cavrois après la guerre, mais réaménagée pour accueillir plusieurs foyers dans des appartements distincts. Revendue par la suite, elle fut progressivement laissée à l’abandon puis oubliée. Il fallut quinze ans de combat pour la sauver, avant une restauration menée sur plus d’une décennie et son ouverture au public.

C’est toute cette histoire que nous dévoile Richard Klein dans ce livre. Nous suivons la vie de cette villa ainsi que l’écho qu’elle a trouvé dans le monde. Les huit chapitres présentent de manière chronologique les enjeux autour de ce lieu, le combat politique, l’écho des médias, le rapport de Robert Mallet-Stevens avec sa création, la défense d’une vision de l’architecture moderne et tant d’autres éléments.

Richard Klein s’appuie sur une importante documentation qu’il a réunie au fil des recherches et partage des entretiens avec des personnes dont l’histoire est liée à cette demeure.

Le livre se conclut sur une courte biographie de Robert Mallet-Stevens et sur le recensement de ses créations et écrits avant de nous emmener pour une belle promenade en photos dans la villa restaurée.

Villa Cavrois, façade sud, photo de Véra Cardot et Pierre Joly, 1986 Copyright Centre Pompidou, MNAM-CCI Bibliothèque Kandinsky, dist. Grand PalaisRmn/Fonds Cardot et Joly Copyright Centre Pompidou, MNAM-CCI Bibliothèque Kandinsky, dist. Grand PalaisRmn/Fonds Cardot et Joly / Copyright Centre des Musées Nationaux, Éditions du Patrimoine, 2026

Richard Klein propose un livre bien documenté et aussi un bel objet. Il comporte des photographies de la villa à différentes époques, des années 1930 aux années 2010, mais aussi des plans d’architecte, des dessins, brochures, couvertures de livres et autres reproductions. Tout cela permet de suivre l’histoire et la fortune critique de ce lieu, ses périodes d’oubli et de reconnaissance.

Richard Klein propose un ouvrage à la fois bien documenté et remarquablement édité. Il rassemble des photographies de la villa à différentes époques, des années 1930 aux années 2010, mais aussi des plans d’architecte, des dessins, des brochures, des couvertures de livres et diverses reproductions. L’ensemble permet de suivre l’histoire et la fortune critique de ce lieu, entre périodes d’oubli de reconnaissance.

Mais ce recueil ne raconte pas uniquement l’histoire de la villa Cavrois ; il permet aussi de comprendre le contexte d’une époque, les effets de la crise économique des années 1930, le développement de l’architecture moderne et la manière dont celle-ci fut reçue.

Robert Mallet-Stevens, la villa Cavrois nous emmène dans l’histoire étonnante d’un bâtiment témoignant d’une vision moderne et globale de l’architecture.