La ferme du pendu - Jean Dréville - critique

Résumé : À l’enterrement de leur père, les enfants Raimondeau, emmenés par leur aîné François (Charles Vanel), affichent une solidarité sans faille.

Critique : Jean Dréville et Charles Vanel ont tourné quatre films ensemble. Ce drame paysan, réalisé dans l’immédiat après-guerre, constitue leur troisième collaboration.

Les Raimondeau ne sont pas aussi solidaires qu’ils veulent bien le laisser croire. Si François (Charles Vanel) entend maintenir coûte que coûte l’exploitation familiale, son cadet Grand Louis (Alfred Adam) ne pense qu’à séduire les femmes mariées du canton ; Bénoni (Guy Decomble), le troisième frère, rêve de devenir mécanicien ; quant à Amanda (Arlette Merry), réduite au rôle de bonne, elle n’est pas insensible au charme du gendarme (Henri Génès). Tout est donc réuni pour que le rêve d’unité de François vole en éclats. Malgré les drames et les aspirations de ses frères et de sa sœur, il s’obstine, en véritable tyran domestique, à préserver coûte que coûte le patrimoine familial.

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Le film fourmille de détails qui lui confèrent une réelle authenticité : le déroulement d’une noce dans une cour de ferme, les moissons accomplies en commun, les potins échangés sur la place du village… Son autre grande qualité réside dans sa distribution, dominée par un Charles Vanel plus vrai que nature en paysan madré, qui ne dit jamais ni oui ni non avant de conclure d’un prudent : « Faut voir… » Il faut également saluer l’excellente prestation d’Alfred Adam, visage familier du cinéma français d’après-guerre, en frère coureur de jupons, défaut qui causera sa perte. Enfin, on remarquera la présence de Bourvil dans son premier rôle d’importance, qui lui permet d’interpréter Les Crayons au cours de la noce.