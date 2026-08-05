La ferme du pendu - Jean Dréville - critique

Le 5 août 2026
Un solide drame paysan porté par un Charles Vanel plus vrai que nature.
- Réalisateur : Jean Dréville
- Acteurs : Charles Vanel, Bourvil, Henri Génès, Guy Decomble, Alfred Adam, Léonce Corne, Marthe Mellot, Arlette Merry, Lucienne Laurence, Georges Bever, Claudine Dupuis
- Genre : Drame, Noir et blanc
- Nationalité : Français
- Distributeur : L.C.J. Éditions et Productions
- Durée : 1h30mn
- Date de sortie : 5 décembre 1945
L'a vu
Veut le voir
Résumé : À l’enterrement de leur père, les enfants Raimondeau, emmenés par leur aîné François (Charles Vanel), affichent une solidarité sans faille.
Critique : Jean Dréville et Charles Vanel ont tourné quatre films ensemble. Ce drame paysan, réalisé dans l’immédiat après-guerre, constitue leur troisième collaboration.
Les Raimondeau ne sont pas aussi solidaires qu’ils veulent bien le laisser croire. Si François (Charles Vanel) entend maintenir coûte que coûte l’exploitation familiale, son cadet Grand Louis (Alfred Adam) ne pense qu’à séduire les femmes mariées du canton ; Bénoni (Guy Decomble), le troisième frère, rêve de devenir mécanicien ; quant à Amanda (Arlette Merry), réduite au rôle de bonne, elle n’est pas insensible au charme du gendarme (Henri Génès). Tout est donc réuni pour que le rêve d’unité de François vole en éclats. Malgré les drames et les aspirations de ses frères et de sa sœur, il s’obstine, en véritable tyran domestique, à préserver coûte que coûte le patrimoine familial.
- Copyright Productions André Tranché/Les Films Corona
Le film fourmille de détails qui lui confèrent une réelle authenticité : le déroulement d’une noce dans une cour de ferme, les moissons accomplies en commun, les potins échangés sur la place du village… Son autre grande qualité réside dans sa distribution, dominée par un Charles Vanel plus vrai que nature en paysan madré, qui ne dit jamais ni oui ni non avant de conclure d’un prudent : « Faut voir… » Il faut également saluer l’excellente prestation d’Alfred Adam, visage familier du cinéma français d’après-guerre, en frère coureur de jupons, défaut qui causera sa perte. Enfin, on remarquera la présence de Bourvil dans son premier rôle d’importance, qui lui permet d’interpréter Les Crayons au cours de la noce.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.