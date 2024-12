Saint-Ex - Pablo Agüero - critique

Résumé : En 1930, Antoine de Saint-Exupéry est pilote de l’Aéropostale en Argentine. Quand Henri Guillaumet, son meilleur ami et le meilleur pilote de l’Aéropostale, disparaît dans la Cordillère des Andes, Saint-Ex décide de partir à sa recherche. Cette quête impossible l’oblige à se dépasser, en faisant de sa capacité à rêver sa plus grande force...

Critique : Le réalisateur franco-argentin Pablo Agüero, dont le dernier film Les sorcières d’Akelarre fut couvert de Goya (l’équivalent espagnol de nos César), s’attaque au mythe de celui dont la vie fut aussi rocambolesque sur le plan sentimental que périlleuse dans le domaine de l’aviation. Mais plutôt que de bâtir un biopic autour de ce personnage illustre doué de plus d’un talent, il choisit de s’arrêter sur la période marquante de l’Aéropostale à laquelle Antoine de Saint-Exupéry donna toutes ses lettres de noblesse. L’occasion de découvrir les balbutiements de l’aviation et la force de l’amitié qui lia Saint-Exupéry à Guillaumet, un autre pionnier de l’aéronautique. La scène d’ouverture où s’entremêlent solidarité fraternelle, acrobaties et dépassement de soi laisse entrevoir l’amorce d’un récit joyeusement mouvementé dans des paysages majestueux entre ciel et mer.

Copyright Studiocanal

Pourtant, après l’euphorie de ces joutes aériennes, s’installe un climat d’irréalisme encore renforcé par une photographie aux tons artificiels et peu flatteurs, tendant sans doute à recréer l’imaginaire du célèbre Petit Prince. Le scénario se perd dans des péripéties rocambolesques où l’on croise un phoque, un berger isolé, un étonnant cabaret ou un gamin perdu dans une nature sauvage tandis que la voix éraillée de Benoît Magimel, venue des tréfonds de la terre, scande la narration. Et voilà que ce qui s’annonçait comme un sauvetage périlleux contre des éléments hostiles se transforme en un conte qui sonne faux et distille plus d’ennui que d’émerveillement.

Copyright Studiocanal

Malgré la présence d’un trio d’acteurs dont le talent n’est pas à remettre en cause, l’interprétation confirme cette sensation de flottement entre récit d’aventures mal ficelé et onirisme exacerbé. Louis Garrel fait de Saint-Exupéry un être falot, emporté dans un idéalisme factice, pendant que Vincent Cassel (Henri Guillaumet) surjoue et que Diane Kruger n’a jamais été aussi peu convaincante dans son rôle d’épouse éplorée.

Ne parvenant jamais à choisir entre la mise en lumière de l’œuvre de cet écrivain mondialement connu et les exploits de l’aviateur, le film ne rend pas compte de la multiplicité des talents de cet homme hors du commun.