Sans plus attendre - Rob Reiner - critique

Le 17 mai 2026
Cette comédie dramatique, ayant pour toile de fond la fin de vie, est trop improbable vaut surtout pour la confrontation de ses deux acteurs principaux.
- Réalisateur : Rob Reiner
- Acteurs : Morgan Freeman, Jack Nicholson, Sean Hayes, Rob Morrow , Beverly Todd, Rowena King
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Warner Bros. France
- Durée : 1 36 mn
- Titre original : The Bucket List
- Date de sortie : 27 février 2008
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Résumé : Le modeste mécanicien Carter Chambers (Morgan Freeman) se retrouve dans la même chambre d’hôpital que le riche directeur d’établissements de santé Edward Cole (Jack Nicholson). Tous deux sont atteints d’un cancer.
Critique : L’idée de réunir deux monstres sacrés de tempérament, acceptant de jouer avec les ravages du temps, était plutôt séduisante.
Seulement, l’originalité s’arrêtera là : le scénario convenu et cousu de fil blanc nous ressert le principe de la confrontation de deux personnages que tout oppose, mais que les événements, contre toute attente, vont obliger à collaborer. De plus, le postulat d’un richissime self made man, se retrouvant hospitalisé dans une chambre double, paraît totalement improbable, surtout si son voisin de lit est un homme noir des plus modestes.
- Copyright Two Ton Films/Storyline Entertainment/Zadan-Meron
De surcroît, la concrétisation de la liste de leurs envies au cœur de leur rapprochement, sans aucun doute onéreuse, tombe particulièrement à plat.
Maintenant, le duo fonctionne plutôt bien, les signes d’une amitié naissante sont bien rendues et les deux acteurs, malgré les tentations du scénario, vont s’avérer étonnamment sobres, Nicholson le premier.
Rob Reiner, cinéaste généreux et rompu à l’exercice, sauve le film de la banalité, et met à l’honneur ses deux interprètes. C’est aussi à ce jour l’avant-dernière apparition de Jack Nicholson.
Le Bucket du titre original vient de l’expression "To kick the bucket", que l’on peut traduire par "casser sa pipe".
Le café Kopi Luwak, élément important du récit, réputé comme étant le plus cher du monde, donne lieu à un échange savoureux... Il vaut mieux oublier comment il est "cultivé" !
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