Mort du réalisateur Rob Reiner

News : Fils du cinéaste Carl Reiner (Les cadavres ne portent pas de costards), Rob Reiner s’était d’abord fait connaître comme acteur, en particulier pour la télévision américaine, avec la populaire sitcom All the Family (1971-1979). Il passe à la réalisation en 1984 avec le faux documentaire Spinal Top, adoré par une poignée de cinéphiles, mais qui connaît une audience limitée à sa sortie, avant de devenir culte. Le long métrage est suivi par le teen movie romantique Garçon choc pour nana chic (1985) qui n’est ni meilleur ni pire que la moyenne des films du genre et révèle un subtil John Cusack. De 1986 à 1992, Rob Reiner réalise cinq autres films qui consolident sa notoriété, et comptent parmi ce que le cinéma hollywoodien a produit de meilleur à l’époque. Adapté de Stephen King, Stand by Me (1986) est un touchant portrait de la préadolescence, porté par de merveilleux jeune comédiens dont River Phoenix. Un an plus tard, Princess Bride, dont la carrière commerciale fut initialement modeste, est une authentique réussite, et s’imposera avec le temps comme un classique du cinéma d’aventures fantastiques. Le film est interprété notamment par Robin Wright et Peter Falk.

Après cela, Rob Reiner renouvelle les codes de la comédie romantique avec le brillant Quand Harry rencontre Sally (1989) qui explose le box-office et fait de Meg Ryan une vedette du genre. Dans un registre nettement plus sombre, Misery (1990) est une autre adaptation de King, qui montre la capacité de Reiner à se mouvoir dans le thriller, à travers le récit d’un écrivain (James Caan) séquestré par une fan dérangée (Kathy Bates, Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle). Enfin, Des hommes d’honneur (1991) est un film militaire honorable, valant essentiellement pour son trio de stars (Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore), mais baigné par un académisme glacé. Alors, Rob Reiner, un créateur de génie ? Avec le recul, on est tenté de penser que le cinéaste est avant tout un artisan talentueux, qui a connu une inspiration indéniable pendant plusieurs années, mais dont la suite de la filmographie devait décevoir.

Pendant les décennies suivantes, la filmographie du réalisateur est en effet une suite d’échecs artistiques et commerciaux, de la navrante comédie L’irrésistible North (1994, avec Elijah Wood et Bruce Willis) au direct-to-vidéo politique LBJ (2016, avec Woody Harrelson), en passant par les vieillots Sans plus attendre (2007, avec Nicholson et Morgan Freeman) et Ainsi va la vie (2014, avec Michael Douglas et Diane Keaton). On préfère retenir les seconds rôles tenus par Reiner comédien dans Coup de feu sur Broadway de Woody Allen et Le loup de Wall Street de Martin Scorsese. Rob Reiner, par ailleurs militant progressiste et humaniste, n’en reste pas moins un nom important du cinéma américain, compte tenu de sa période de gloire et des films culte que l’on a cités. Sa mort, le 15 décembre 2025, dans des circonstances tragiques et inimaginables (son épouse et lui ont été assassinés dans leur villa de Los Angeles, et leur fils est soupçonné) a suscité une profonde émotion à Hollywood et chez les cinéphiles. Rob Reiner était âgé de 78 ans.