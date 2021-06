Sans un bruit 2 - John Krasinski - la critique

Résumé : Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

La critique

A l’inverse du premier opus, Sans un bruit 2 ne fait pas trainer le suspens quant à l’origine de ces monstres qui colonisent la planète. En effet, dès la première séquence, l’on assiste à des explosions venues du ciel d’où ces bêtes robustes et affamées de mort débarquent pour envahir la planète et la réduire à l’état de terreur. La planète est envahie de ces curieux êtres, certes intelligents, sinon qu’ils ressemblent plus à des animaux glapissants que des extraterrestres scientifiquement avancés, capables de traverser l’univers pour nous envahir. On ne parvient pas à comprendre où ils se terrent, pourquoi ils ne s’habillent pas et ce qui motive leur goût insatiable de la mort. D’autres incohérences surgissent comme cette étrange sélection des bruits qui réveillent les monstres, opposant par exemple les sonorités naturelles des sonorités produites par les humains. Mais finalement, ce film n’a pas pour fonction d’engager un débat enjoué sur la vraisemblance et le bien-fondé du scénario. L’enjeu principal recherché est le plaisir et il faut reconnaître que les sursauts réguliers et le rythme ne sont pas sans y contribuer.

Copyright 2019 Paramount Pictures / Jonny Cournoyer

Toujours est-il que l’on retrouve la même famille que le premier numéro avec notre petite héroïne qui a perdu l’ouïe. Tout le monde connaît ce qui permet de se défendre de ces sales bêtes et l’objectif du film est de proposer une aventure stressante où les protagonistes doivent commettre le moins de bruit possible pour échapper à la mort. Le récit fonctionne plutôt bien et le spectateur est en permanence saisi par l’énergie et le suspens. On pourrait regretter sans doute une surenchère des effets de la photographie. L’étalonnage en rajoute dans les couleurs jaunes ou rouges, accentuant ainsi la dimension fantastique du récit. Les personnages évoluent dans un monde chaotique et abandonné où chacun s’est habitué avec les cadavres qui jonchent le sol et les espaces désertés. Naturellement, il ne faut pas attendre de la fin, une conclusion définitive de l’histoire, invitant ainsi à de multiples suites dont on craint qu’elles ne finissent pas lasser.

Copyright 2019 Paramount Pictures / Jonny Cournoyer

Nous ne sommes donc pas devant le chef d’œuvre de l’année, c’est certain. Mais revenir au cinéma pour un récit aussi dynamique et effrayant n’est pas sans gâcher le plaisir du spectateur. La durée est juste parfaite pour ne pas se fatiguer de ces vilaines bêtes. On devine aussi que les meilleurs ennemis ne sont pas toujours les extraterrestres mais les humains eux-mêmes, prêts à tout pour échapper à la mort et protéger leur famille. En quelque sorte, Sans un Bruit 2 demeure une fable moderne sur les travers égoïstes de notre société de consommation et une invitation à penser un monde plus juste, plus soucieux des richesses écologiques, et dont la clé de la réussite repose sur le vivre-ensemble et la solidarité. Que des banalités, en quelque sorte ? C’est vrai, mais le cinéma est d’abord un loisir conçu pour le plaisir des spectateurs, et sans doute aussi, pour le faire réfléchir un peu.