Sauvons les meubles - Catherine Cosme - Fiche film

Le 8 juin 2026
- Réalisateur : Catherine Cosme
- Acteurs : Vimala Pons, Guilaine Londez, Yoann Zimmer, Jean Luc Piraux, Jane Cosme Van Handenhove
- Genre : Drame
- Nationalité : Français, Suisse, Belge
- Distributeur : New Story
- Durée : 1h26mn
- Date de sortie : 6 mai 2026
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Résumé : Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses... Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles…
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Critique :
- © 2026 New Story. Tous droits réservés.
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