Segundo premio - Isaki Lacuesta, Pol Rodríguez - critique

Résumé : Grenade, fin des années 1990. En pleine effervescence artistique, un groupe de rock indépendant traverse une période mouvementée : la bassiste quitte le groupe et cherche sa place en dehors de la musique, le guitariste est plongé dans une dangereuse spirale d’autodestruction tandis que le chanteur est confronté au processus difficile de création de leur troisième album. Personne ne sait encore que ce disque changera à jamais la scène musicale espagnole.

Critique : Du presque légendaire long métrage Les Doors au redoutable Kneecap, le biopic sur des formations musicales constitue un genre en soi, avec des résultats inégaux. Segundo premio est basé sur l’histoire de Los Planetas, groupe espagnol qui marqua son temps (les années 90 surtout, mais le groupe a eu une carrière qui a franchi le cap des effets de mode), bien qu’étant peu connu en dehors des amateurs de rock et du public hispanique : on se souvient davantage de Nirvana ou Pearl Jam. Le long métrage est une agréable surprise. Pourtant, toutes les conventions inhérentes au genre sont présentes : compilations transformant le dispositif en karaoké, discours en apparence convenus sur l’amour, l’amitié ou l’argent, scènes oniriques pour montrer les ravages de la drogue, etc. Malgré cela, Segundo premio fonctionne en raison d’une mise en scène sobre et élégante et d’un décalage appréciable : les auteurs préviennent dès le générique de début que le récit se veut imagination d’une légende plus qu’illustration d’une biographie.

Isaki Lacuesta précise ainsi dans le dossier de presse : « Juridiquement nous aurions pu utiliser leurs vrais noms mais, ce qui nous importait, c’était de capter une certaine atmosphère, celle de Grenade dans les années 90, et l’ambiance au sein du groupe : la création de l’album, leurs amitiés, les conflits... Le groupe représenté est bien Los Planetas mais cet environnement (créatif, relationnel, festif) pourrait être celui d’un autre groupe. C’est avant tout l’histoire de jeunes dans un moment et à un endroit précis, et nous devions raconter ce qui a pu se passer selon nous, entre le plausible et l’imaginaire. Il n’était pas question de chercher des éléments tangibles ou véridiques pour combler les trous de mémoire du groupe. On mêle donc la musique, la réalité et la fiction. » Les auteurs ont donc obtenu carte blanche de la part des vrais protagonistes, ces derniers étant attachés à la liberté artistique (ils avaient eux-mêmes obtenu l’indépendance de choix vis-à-vis de leur label).

Coécrit avec Fernando Navarro et coréalisé avec Pol Rodríguez, le film d’Isaki Lacuesta est un bon travail d’équipe, les collaborateurs artistiques et techniques (y compris au sein du casting) étant d’ailleurs composés en grande partie de membres ayant eu des liens avec la scène musicale. Soigné sans être académique, « rockeur » sans être clinquant, le long métrage permettra aussi de faire découvrir à de nombreux spectateurs une musique réellement attachante et prenante, au carrefour du rock alternatif et de la pop psychédélique. On pourra apprécier aussi la métaphore implicite du rockeur associé au vampire, pour un récit aux multiples références, de The Addiction d’Abel Ferrara à Get Back de Peter Jackson. C’est en tout cas ce qu’Isaki Lacuesta a fait de mieux au cinéma, lui qui avait quelque peu déçu avec La próxima piel et Un an, une nuit. Sans révolutionner le genre, Segundo premio est donc tout à fait honorable. Le film a remporté trois Goyas (meilleurs réalisateur, montage, son) et a représenté l’Espagne aux Oscars 2025.