Sentinelle Sud - Mathieu Gérault - critique

Résumé : Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…

Critique : Christian est un militaire revenu des horreurs de l’Afghanistan. Il boit, s’énerve, et se retrouve à devoir se justifier devant une magistrate sur ses comportements déviants. Mathieu Gérault s’engage sur un sujet sensible. Celui des bidasses extraits des charniers militaires qui ne parviennent pas à recouvrir une existence normale. Le traumatisme est encore très vif. Souvent, la seule famille souvent de ces jeunes gens demeure les compagnons de la guerre, au point d’ailleurs qu’ils trouvent dans les figures de leurs commandants des substituts parentaux.

Sentinelle Sud est donc un thriller de guerre mais qui installe le cœur de la narration au sein de la société civile. La comparaison entre les combats afghans et le système de concurrence ou de lutte sociale en France n’est pourtant pas très convaincante. Il y a même un risque de démagogie, particulièrement au moment où l’actualité décrit l’horreur de la guerre en Ukraine. Christian Lafayette, au nom pourtant qui rappelle un illustre républicain, erre dans une société où il peine à retrouver du sens. Il s’installe dans un appartement misérable qu’il n’équipe que d’un matelas pouilleux, pendant que son frère d’armes squatte un hôtel désaffecté. Un troisième militaire, lui, pourrit dans un hôpital psychiatrique miteux, refusant de quitter le siège roulant sur lequel il est assis. Tout le propos tend à en rajouter au sinistre, dans un misérabilisme étouffant et grotesque. D’ailleurs, l’interprétation des deux héros laisse elle-même l’impression que le cinéaste en fait trop dans la douleur. L’un souffre d’une jambe condamnée, l’autre est le fruit d’une enfance terrible, et une sombre affaire de trafic de drogue s’invite entre les deux hommes.

On se demande pourquoi l’écriture s’est acharnée à empiler les situations tragiques, au lieu d’éclairer la narration. Car finalement, on ne comprend pas grand-chose à cette affaire de vente de drogue, d’explosion fatale en Afghanistan et de procès qui oppose l’État français et un commandant. On regarde ce pauvre Christian se débattre avec son passé malheureux et s’adonner à des activités délinquantes d’où, curieusement, il n’en subit aucune conséquence pénale. On peut cambrioler une bijouterie, péter un plomb devant une vendeuse, et tirer sur la police : rien ne se passe. On n’est pas loin de l’absurdité de Nikita chez Luc Besson qui avait le droit au pardon de la justice française, sous réserve qu’elle s’engage dans de sombres activités terroristes.

Sentinelle Sud laisse un goût amer chez le spectateur. Comme s’il était passé à côté d’un film dont non seulement il n’a rien compris, mais surtout dont il ne retire que les pires désespérances que la vie peut générer.