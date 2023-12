Sergent Major Eismayer - David Wagner - critique

Résumé : Charles Eismayer est l’instructeur le plus redouté de l’armée autrichienne. Mais Mario, fraîchement arrivé à la caserne, ne se laisse pas intimider. Résolu, il lui tient tête et affiche ouvertement son homosexualité, mettant à l’épreuve la vision du monde apparemment conservatrice du sergent major, qui mène en réalité une double vie. Brusqué par le comportement provocant de Mario, Eismayer voit ses convictions s’ébranler jour après jour, et des sentiments inattendus naissent entre les deux hommes.

Critique : S’inspirant d’une histoire vraie, le réalisateur autrichien David Wagner installe le décor de son premier long-métrage au cœur de l’armée, un monde sans grandes nuances où l’on confond pédéraste et pédophile sur fond de virilité obligatoire.

Une injonction à laquelle le sergent Eismayer (Gerhard Liebmann) se conforme consciencieusement. Dans cette division réputée de l’armée autrichienne, il est connu comme le plus strict et le plus impitoyable des formateurs. Il hurle, maltraite, humilie à tel point que son supérieur hiérarchique le somme de modérer sa tendance à la terreur, sous peine de décourager à tout jamais les vocations militaires. Pourtant, lors d’une session de recrutement débarque Mario Falak (Luka Dimic), qui d’emblée l’aborde de front, n’hésitant pas à contester son autorité tout en veillant à être toujours exemplaire. Un peu plus tard, il n’aura aucune difficulté à affirmer son homosexualité. Face à ce trublion inattendu, la ténacité de fer de l’intraitable sergent se fissure et le personnage soigneusement planqué sous l’uniforme militaire se révèle peu à peu. Eismayer est un soldat, il est marié et père de famille mais surtout il est homosexuel. La relation tendue entre les deux hommes se transforme en un amour sincère qui donne à Eismayer la confiance nécessaire pour dévoiler un secret trop longtemps étouffé. Car au-delà de s’intéresser à l’environnement de l’armée, à la masculinité toxique, le film raconte l’histoire d’un humain ayant peur de se montrer tel qu’il est vraiment et qui finalement ne trouve le bonheur qu’en dépassant cette peur et en abandonnant cette vision obsolète de l’homme dans toute sa puissance. Il est communément admis que le courage, dans l’armée, consiste à guerroyer vaillamment. Le récit fait le choix de l’originalité en donnant à la bravoure un tout autre visage. Avec la même ardeur que s’ils étaient sur un champ de bataille, nos deux protagonistes affrontent méthodiquement les préjugés de leurs camarades et de leurs supérieurs. Pourtant, malgré la rigidité de l’univers dans lequel elle évolue et la lourdeur du sujet, la narration ne manque ni d’humour, ni de légèreté.

Dans un véritable jeu de miroirs, David Wagner prend un malin plaisir à inverser les rôles. Le sergent redoutable livre peu à peu ses faiblesses et sa part d’humanité, en particulier lors d’un émouvant dialogue avec son jeune fils. Si l’incursion de la maladie ressemble à un prétexte quelque peu excessif, elle permet à son partenaire de développer toute l’étendue de son autorité, de son dynamisme et de son affection. C’est aussi l’occasion pour le comédien Luka Dimic de démontrer toutes les facettes de son talent sous les traits de l’attachant et déterminé Mario. Il forme avec Gerhard Liebman, remarquable de justesse, un duo parfaitement convaincant.

Certes, la fin éminemment romantique en fera sourire plus d’un mais elle envoie un message aussi encourageant qu’étonnant : l’homosexualité peut trouver sa place au sein de l’armée. Et puisque l’on nous dit qu’il s’agit d’une histoire vraie, réjouissons nous.