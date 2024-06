Shock Corridor - Samuel Fuller - critique

Résumé : En vue d’obtenir le prix Pulitzer, un journaliste cynique et ambitieux (Peter Breck) se fait passer pour un fou et interner dans un asile afin d’enquêter sur un meurtre. Mais plus il se rapproche de l’assassin, plus sa propre folie le guette...

Critique : Formé, par sa jeunesse de journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, à comprendre et décrypter les maux et la violence de ses contemporains, Samuel Fuller pratiquait un cinéma radical qui allait à la racine des grands problèmes sociétaux ou politiques de son époque, jouant sans cesse avec la censure. Pour ce dix-septième film, tourné en dix jours dans un décor qui sera détruit pour la séquence finale apocalyptique, il enferme ses personnages dans un asile, sous le prétexte d’une enquête journalistique sur le meurtre d’un patient. Sur la base d’une intrigue volontairement simpliste, le cinéaste recrée dans ce microcosme toute une société américaine malade et névrosée. La peur de la bombe, le racisme, les traumatismes de guerre ou encore l’ambition démesurée alliée à la cupidité : chaque personnage rencontré durant le film est l’illustration d’une humanité corrompue, pervertie. Et, au milieu de tout ça, comment rester sain d’esprit ? C’est la trajectoire de cet homme incarné par Peter Breck, lancé à corps perdu dans sa quête de gloire, qui semble la plus tragique. Shock Corridor est la brillante démonstration de l’amour de Fuller pour le drame et le cinéma de genre, pour un cinéma radical et expérimental, mais pourtant accessible au public. Emballé dans le noir et blanc expressionniste du grand chef opérateur Stanley Cortez (La Nuit du chasseur, La Splendeur des Amberson), le film, sec et glaçant, trouve encore quelques résonances aujourd’hui, comme d’autres œuvres du cinéaste qui fut une inspiration pour la Nouvelle Vague française - et notamment Godard -, et pour bien d’autres plus tard.

Le Blu-ray

Les suppléments :

Un seul supplément pour contextualiser et le film et le parcours de Samuel Fuller, c’est léger. Mais Play It Around Sam, le documentaire d’Olivier Serrano, à le mérite de dresser un portrait passionnant du cinéaste. Les différents intervenants, tels que Jean Narboni, Noël Simsolo, François Guérif et Jacques Bral, esquissent en 25 minutes les contours d’une vie tumultueuse, contextualisent ses œuvres et surtout Shock Corridor et The Naked Kiss, le tout agrémenté de brefs extraits d’interviews du maître. À voir.

L’image :

La restauration HD restitue toute la splendeur du noir et blanc de Stanley Cortez, ainsi que le grain de la pellicule. L’image est contrastée, les noirs profonds et le blanc éclatant avec, entre les deux, un beau nuancier de gris.

Le son :

Le master mono anglais est propre et clair, même dans les séquences d’hystérie. La piste française, en revanche, est plus étriquée, avec des voix trop en avant.