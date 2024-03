Sidonie au Japon - Élise Girard - critique

Résumé : Sidonie se rend au Japon à l’occasion de la ressortie de son best-seller. Malgré le dévouement de son éditeur japonais avec qui elle découvre les traditions du pays, elle perd peu à peu ses repères…

Critique : Renouant avec un sens certain de l’esthétique et une sérénité qui affleurait déjà dans ces deux précédents longs métrages Drôles d’oiseaux et Belleville Tokyo, Élise Girard nous convie à un voyage de silence et de secrets dans un pays réputé pour son effervescence et sa concentration démographique.

Sidonie (Isabelle Huppert), célèbre écrivaine française, doit se rendre au Japon à l’occasion de la réédition de son premier livre. Arrivée en retard dans un aéroport vide, elle doute de pouvoir partir et plus encore du bien-fondé de ce voyage vers une contrée dont elle ne connaît ni la langue, ni la culture. Mais finalement, son vol étant retardé, elle part au pays du pays du Soleil-Levant.

À peine est-elle accueillie par son éditeur (Tsuyoshi Ihara) qu’elle prend la mesure des différences protocolaires et culturelles qui les séparent. Une manière de saluer inhabituelle, une marque de déférence trop appuyée constituent la base de gags réitérés qui, s’ils agacent quelque peu notre écrivaine dans un premier temps, vont finir par lui permettre de s’immerger dans un monde totalement nouveau pour oublier ce chagrin causé par le décès de son mari il y a quelques années. Embarquée dans un périple réparateur de Kyoto à Osaka, du parc de Nara à l’île de Naoshima, de temples en bouddhas, d’interviews en conférences, de dédicaces en repas partagés, sans oublier l’obligatoire carte postale des cerisiers en fleurs, Sidonie s’autorise à l’introspection et du même coup incite son interlocuteur, jusque-là plutôt dans la réserve, à dévoiler, lui aussi, quelques traumatismes. Une manière poétique de suggérer la naissance de tendres rapprochements jusqu’à la tentative d’approche de l’univers fantastique symbolisée par l’apparition du défunt mari (August Diehl), puisqu’au Japon, les fantômes occupent une place importante dans la culture et les croyances.

Parallèlement, la beauté des paysages magnifiquement filmés et la douceur ambiante servent de cadre à cette forme originale de cinéma qui, entre sagesse poétique et délicieuse rêverie, s’empare de sujets graves maintes fois abordés (l’abandon, le repli sur soi et la renaissance) pour n’en garder que la substantifique moelle. La présence d’Isabelle Huppert, pour qui le rôle semble être taillé sur mesure tant elle s’y coule avec justesse, associée à celle de l’énigmatique Tsuyoshi Ihara, enveloppe d’une authentique humanité ce monde de retenue quelque peu lénifiant.

Si son rythme lent et ses hésitations entre semblant de réalisme et approche métaphorique l’affaiblissent, sa mise en scène désuète et son romantisme suranné font de cette escapade inédite une curiosité sympathique aux contours cependant trop minces pour laisser un souvenir impérissable, malgré l’interprétation impeccable de deux acteurs parfaitement assortis.