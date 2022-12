Sois belle et tais-toi - Marc Allégret - critique

Résumé : Virginie Dumaillet (Mylène Demongeot), qui fait un numéro de cirque dans un cabaret, se fait arrêter pour la troisième fois par la police pour être ramenée en maison de redressement. Elle décide de s’évader le soir même une nouvelle avec Olga, une camarade (Béatrice Altariba) qui va lui faire rencontrer sa bande.

Critique : Sur un scénario simpliste et plutôt invraisemblable, ce film policier pour rire permet de voir défiler une belle brochette d’acteurs de l’époque, certains confirmés, d’autres débutants :

Autour du sympathique couple Mylène Demongeot/Henri Vidal (jeune premier prometteur mort prématurément en 1959 à seulement quarante ans), on va retrouver, chez les plus chevronnés, René Lefevre, vu dans des films de René Clair et Jean Renoir notamment ; Robert Dalban, à la trogne incroyable, second rôle du cinéma français sur près de cinquante ans ; ou encore Roger Hanin, spécialiste à cette époque des rôles de mauvais garçons ; et Darry Cowl, toujours cantonné dans des personnages maladroits et bégayant.

Chez les plus jeunes, il permet de mettre en lumière le duo Delon/Belmondo, réunis pour le première fois, et qui seront bientôt les deux plus grands têtes d’affiche du cinéma français. Ici, bien timides et incertains, ils essaient de jouer aux durs, surtout au bistrot autour du flipper où l’argot est roi.

Tout cela n’est pas bien sérieux, mais le cinéaste Marc Allégret a du métier, et son long métrage qui se suit sans déplaisir, permet aussi de revoir la toute jeune et pétillante Mylène Demongeot, disparue tout récemment.