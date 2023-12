Sonic 3 arrive au cinéma... en décembre 2024 !

News : Il va falloir patienter un peu avant de retrouver notre hérisson bleu préféré. Confirmant une séance post-crédit du deuxième film, la photo nous offre un petit aperçu du design de Shadows, un grand adversaire de Sonic.

Les films nous montrent l’arrivée du Sonic, le hérisson bleu de l’espace, plus rapide que l’éclair, sur la planète Terre, et qui doit échapper au docteur Robotnik, un savant machiavélique interprété par Jim Carrey, voulant dominer le monde.

Petit retour sur l’adaptation de la mascotte de SEGA en film, dont personne ne croyait au succès.

Sonic 3, photo de tournage © 2023 Paramount. Tous droits réservés.

Histoire du hérisson bleu

Bien avant son arrivée dans les salles obscures, Sonic est, sans aucun doute, l’un des personnages les plus connus dans le monde des jeux vidéo. Il a été créé en 1991 par Yuji Naka, Naoto Oshima et Hirokazu Yasuhara pour la société SEGA, qui livre une véritable guerre sur le marché des consoles avec Nintendo.

À ce moment-là, la firme cherche une nouvelle mascotte charismatique afin de se démarquer de son principal concurrent et de son célèbre plombier, Mario. Durant cette période, les mascottes ont une véritable importance pour les entreprises. Plus de deux cents propositions vont être lancées. Au départ, les équipes du studio SEGA AM8 partent sur l’idée d’un lapin qui peut étirer ses oreilles pour attraper des objets. Il y avait également d’autres animaux dans les cartons, comme un chien ou un tatou. C’est finalement le hérisson qui va être retenu et comme l’animal n’est pas spécialement connu pour sa vitesse, on va lui ajouter des baskets, inspirées par celle de Michael Jackson sur la pochette du disque Bad. S’il devait être brun à l’origine, on a finalement choisi le bleu pour que le personnage puisse se concorder avec le logo de la firme.

Le jeu Sonic the Hedgehog va s’écouler à 4,34 millions d’exemplaires vendus et on estime que c’est une véritable prouesse technologique à l’époque. Il est considéré comme un classique du jeu vidéo, encore aujourd’hui. Malgré les échecs commerciaux des jeux suivants, le personnage de Sonic est beaucoup plus puissant que la marque. Il retrouvera à de nombreuses reprises son adversaire, Mario dans le jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques en 2008.

Adaptation en film et polémique

Sonic a eu droit à de nombreuses adaptations dans les années 90, notamment en série animée comme Sonic le rebelle en 1999 ou encore Sonic X en 2003. En 2013, Sony acquiert les droits de diffusion pour son adaptation en film, mais Paramount récupère les droits en 2017.

À partir de ce moment-là, Jeff Fowler a été choisi comme réalisateur. C’est son premier film sur grand écran, mais la saga lui a ouvert de nombreuses portes. Son prochain projet est de faire revivre une célèbre panthère de couleur rose. Côté casting, Paul Rudd, connu pour son rôle d’Antman dans le MCU, est pressenti pour le rôle de Tom Wachowski, mais c’est finalement James Marsden qui obtient le rôle. Celui de Robotnik, l’ennemi juré de Sonic, ira finalement à Jim Carrey, connu pour ses rôles dans The Mask, The Truman Show, Bruce tout-puissant et tant d’autres.

Alors qu’il était en cours de production, le film Sonic avait déclenché une véritable polémique sur la toile. Une bande-annonce a été diffusée en avril 2019, dévoilant les premières images du hérisson. Celles-ci ont été très mal reçues par le public : le design est jugé trop humanoïde et cela a déclenché une vague de mécontentement sur Internet.

Suite à cet accueil glacial par les fans, Jeff Fowler envoie un message sur les réseaux sociaux : « Merci pour votre soutien et les critiques. Le message est clair et limpide : vous n’êtes pas content du design et vous voulez du changement. C’est ce que nous allons faire, Paramount et SEGA s’engagent pleinement à faire le meilleur personnage possible. »

Suite à cette annonce, Paramount va débloquer 5 millions de dollars pour refaire entièrement le design de Sonic, ce qui provoque un report de la date de sortie du film, passant de 2018 à 2020. Le nouvel aspect de Sonic sera beaucoup plus proche de celui des jeux.

Une trilogie pour Sonic

Sonic Le film sera un énorme succès commercial au box-office, en récoltant plus de 300 millions de dollars malgré la pandémie de COVID-19. Une suite est donc annoncée seulement quelques mois après sa sortie au cinéma. Paramount a décidé de miser sur un nouvel univers au cinéma.

Ce nouveau film contient encore plus de références aux jeux vidéo que le précédent et il y a beaucoup plus de scènes d’action. De nouveaux personnages vont faire leur apparition dans ce nouvel opus, notamment Tail et Knuckles.

Le film sort l’année des trente ans de Tails. Apparu pour la première fois en 1992 dans le jeu Sonic the Hedgehog 2, Tails est un renard amical et sociable, qui suit Sonic dans ses aventures. Quant à Knuckles, c’est un personnage majeur du monde de Sonic. Dans le film, il passe un accord avec Robotnik et part à la recherche de « l’émeraude mère » sur Terre. Jason Momoa avait été pressenti pour doubler Knuckles, mais s’étant engagé sur le film Aquaman et le royaume perdu, c’est finalement Idris Elba qui va prendre sa place. Jim Carrey est bien évidemment de retour dans son rôle de Robotnik, ainsi que James Marsden et Tika Sumpter dans celui de Maddie, la femme de Tom.

Le deuxième film de la saga sort en 2021 et il fait mieux que le précédent, en accumulant 400 millions de dollars au box-office.

En attendant le troisième volet, si vous souhaitez redécouvrir Sonic, le film, il est disponible sur Prime Vidéo, ainsi que le deuxième opus avec le Pass Warner.