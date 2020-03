Sortie VOD : Matthias et Maxime - Xavier Dolan - critique

Résumé : Deux copains d’enfance s’embrassent pour satisfaire les caprices d’une amie réalisant son premier court-métrage. Ce baiser aurait pu s’inscrire seulement dans la fiction qui l’a vu naître mais ce n’est pas le cas. Bien au contraire, il entraîne chez Matthias et Maxime, un effet domino, en renversant leurs certitudes concernant leur orientation sexuelle et en ébranlant l’équilibre de tout un édifice amical.

Critique : Xavier Dolan, réalisateur québécois au génie précoce, a notamment été récompensé, par deux fois, au Festival de Cannes. Il a ainsi remporté le Prix du jury pour Mommy en 2014 (il a alors seulement 25 ans), puis le Grand Prix du jury pour Juste la fin du monde, en 2016. Deux films majeurs qui lui valent la reconnaissance de ses pairs et l’éblouissement du public. Matthias et Maxime, disponible en VOD à partir du 30 avril 2020, est son huitième long-métrage.

C’est une histoire axée essentiellement sur deux thématiques : l’amitié sacrée et l’homosexualité masculine. Si la première est filmée en plans souvent rapprochés, de façon festive et avec une verve comique (l’accent québécois, sans condescendance aucune, y est pour beaucoup), la deuxième est davantage suggestive, et doit beaucoup au talent immense et conjoint de Gabriel D’Almeida Freitas (Matthias) et Xavier Dolan (Maxime).

Le premier baiser entre les deux jeunes hommes, qui est volontairement hors champ, repose sur un pari entre copains et aux besoins d’un court-métrage amateur. Cependant, il va semer un trouble indélébile entre les deux potes se connaissant depuis toujours. Matthias fait preuve d’une retenue explosive alors que Maxime semble prêt à le réitérer volontiers : ce sera d’ailleurs chose faite, mais ce deuxième baiser, filmé cette fois sensuellement, a une saveur particulière. En effet, il a le goût des adieux, puisque Maxime s’envole très bientôt pour l’Australie.

Leur homosexualité était-elle latente et ne demandait-elle pas à éclore plus tôt ? Elle chamboule énormément Matthias qui doute de sa seule hétérosexualité et de la force de son mariage. Maxime, de son côté, a fort à faire avec sa mère, qui est sous sa tutelle : Xavier Dolan distille un soupçon de drame social, dans la trame de son long-métrage, en évoquant leurs difficultés relationnelles. Maxime, épris d’ailleurs, comme il a pu s’éprendre de Matthias, sait qu’il part pour un autre voyage, lui aussi inconnu, sur l’île-continent. Mais il se plaît à expérimenter de nouvelles découvertes.