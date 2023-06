Sous le sable - la critique du film

Résumé : Marie et Jean forment un couple aisé avec derrière eux vingt-cinq ans de vie commune. Chaque été, ils partent en vacances dans les Landes et rejoignent leur maison de campagne. Ce séjour commence dans la routine et la complicité apparente au fil d’un quotidien banal : voyage en autoroute, installation, premiers repas... Un après-midi, alors que Marie dort sur la plage, Jean s’éclipse après être parti se baigner. S’est-il noyé ? S’est-il enfui ? Marie se retrouve seule face à l’énigme de la disparition de l’homme de sa vie.

Critique : Ce quatrième long métrage de François Ozon marque son incursion dans le sérieux d’un cinéma adulte de « drame psychologique », tant éloigné de l’esprit subversif de son premier film, Sitcom, que de l’hommage baroque et loufoque de cinéphile à 8 femmes, qu’il réalisera un an plus tard. Sous le sable est pourtant loin d’être académique et policé. Le récit, court, épuré, constitue un beau portrait de femme dont on se demande en permanence si elle est victime d’un drame conjugal ou d’une tragique hallucination, si son refus de croire en la disparition de l’être aimé révèle une force de caractère et d’optimisme ou au contraire un traumatisme lié à sa fragilité. Ozon se montre apte à créer une tension en filmant les déambulations de Marie sur la plage, instants qui reviennent comme un leitmotiv, de sa brève conversation avec un couple de naturistes déclarant n’avoir vu aucun homme correspondant à la description de Jean, au mirage (?) du plan final la montrant se diriger vers un promeneur qu’elle croit reconnaître.

Les apparitions de Jean, fantôme ou rêve venant hanter les recoins de son appartement cossu, donnent au film une autre perspective, la veine fantastique du cinéaste semblant s’incruster dans ce qui pouvait paraître une étude clinique à travers un argument policier. Si le mélange des genres est en fait inhérent à toute son œuvre, il en est de même pour la description satirique de la bourgeoisie. La collègue et amie universitaire (Alexandra Stewart), son mari conseiller financier (Pierre Vernier) ou l’amant éditeur (Jacques Nolot) se présentent sous le traits d’archétypes du conformisme dont on pressent qu’il faudrait un rien pour qu’ils osent s’aventurer dans des eaux troubles, préfigurant les personnages de Potiche ou du récent Jeune & jolie. À cet égard, Ozon est, comme à son habitude, un directeur d’acteurs hors pair, et on lui sera reconnaissant d’avoir donné un second souffle à la carrière de Charlotte Rampling, qui trouve son plus beau rôle de maturité, reformant avec Bruno Cremer le couple de La chair de l’orchidée. Dans une scène unique, André Tainsy, sèche comme une trique, compose une effrayante belle-mère, pour un rôle refusé par Danielle Darrieux.