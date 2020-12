Star wars : épisode 6 - Le retour du Jedi

Résumé : Secrètement, l’Empire construit une nouvelle base spatiale du même type que l’Etoile Noire pour éradiquer définitivement la menace rebelle. Pendant ce temps, R2-D2 et C3-PO retournent sur Tatooine délivrer un message à Jabba le Hutt. Cette ruse a pour objectif de libérer Han Solo, toujours congelé dans son bloc de carbonite. Usant de ses pouvoirs de chevalier Jedi, Luke Skywalker décime à coups de sabre-laser l’armée personnelle de Jabba et récupère son ami sain et sauf. De retour dans le système de Dagobah, Luke se fait confirmer par Yoda ses origines...

Critique : Initialement intitulé Revenge of the Jedi - titre abandonné en raison de l’incompatibilité de ce sentiment avec l’étique des Jedi -, ce dernier chapitre remporte, comme ses prédécesseurs, un franc succès public : 263 millions de dollars de recettes. Destiné à une plus large audience, Le retour du Jedi parvient sans mal à séduire les enfants grâce la présence des Ewoks, tout en comblant les fans de la première heure. Une anecdote illustre bien cette volonté de ne froisser personne. Dans la version originale, Lando Calrissian ne devait pas survivre à l’attaque de l’Etoile de la Mort (on comprend mieux alors pourquoi Han Solo regarde le Faucon Millénium avec le sentiment que c’est la dernière fois). Mais, lors des projections-test, les spectateurs ont décrié à l’unanimité la disparition de ce personnage si bien que George Lucas fut obligé le réintégrer dans l’histoire. Ce sentimentalisme plombe gentiment cet ultime volet, malgré la violence de certaines scènes (le duel entre Dark Vador et Luke).

Comme pour L’Empire contre-attaque, George Lucas enfile la casquette de producteur confiant celle de réalisateur à Richard Marquand. Le tournage débute en janvier 1982 aux studios Emi-Elstree. Ces immenses plateaux abritent les décors aussi variés que ceux de la salle du trône de l’abject Jabba le Hutt, la baie d’appontage de l’Etoile de la Mort ainsi que la navette impériale qui vient s’y poser au début du film (le train d’atterrissage pesait à lui tout seul 5 tonnes) et la forêt des Ewoks. Mais, même si ces décors sont grandioses, les spectateurs retiennent surtout l’impressionnante galerie d’extra-terrestres qui habitent le film.

Comme le souligne le co-producteur Robert Watts, "La Guerre des étoiles a une quantité de monstres raisonnable, L’Empire contre-attaque en a un peu moins mais Le retour du Jedi est définitivement un film de monstres." On recense en effet pas moins de quatre-vingt-trois créatures créées par Phil Tippet et Stuart Freeborn dont Jabba, manœuvré par trois hommes, les gardes gamoréens, Bib Fortuna, les gardes Skiffs et bien d’autres. Pour les trucages, les plans d’effets spéciaux durent rarement plus de deux secondes à l’écran toujours selon la dynamique imposée par George Lucas. Ils peuvent regrouper jusqu’à soixante-dix éléments séparés et distincts de l’image.

Richard Marquand précise à propos du troisième volet de la trilogie : "Des trois films, c’est celui où l’on trouve le plus d’émotions, de passions, de cruauté et d’amour. Plus qu’une œuvre de science-fiction, c’est un retour aux mythologies médiévales... C’est un mouvement à l’intérieur d’une symphonie : George Lucas était le compositeur et moi le chef d’orchestre." En 1983, Le retour du Jedi est un succès colossal avec 263 millions de dollars de recettes en fin de carrière aux Etats-Unis uniquement. Il demeure toutefois le chapitre le moins apprécié de cette première trilogie.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : ENFIN !!! Ils sont décidés enfin à sortir la première trilogie dans son montage d’origine. Mieux encore, ce double DVD regroupe le même film dans deux versions : celle de 1983 et celle de 2004, toute pourrie avec les rajouts numériques laids au possible. Bref, c’est avec émotion que les nostalgiques pourront redécouvrir la première vision de George Lucas, mise en scène par Richard Marquand, avant qu’il ne profite des joies de la palette graphique. Egalement présents des commentaires audio soporifiques au possible.

Image & son : L’image n’est pas restaurée mais qu’importe ! Les drops et autres poussières ajoutent au charme de ces retrouvailles. Le son est toujours aussi efficace en dépit aussi d’une absence de remixage.