Star Wars : The Mandalorian and Grogu - Jon Favreau - critique

Résumé : La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu…

Critique : Les passionnés de Star Wars de la première heure commencent véritablement à vieillir. La production de Georges Lucas devait prioritairement relancer la saga en l’ouvrant à de plus jeunes publics, plus habitués aux aventures spatiales et formatées aux images de synthèse. Star Wars : The Mandalorian and Grogu s’inspire de la série à succès sur Disney+ qui met en scène un chasseur de primes, Din Djarin, accompagné de Grogu, son fidèle bébé Yoda. L’agent a choisi son camp puisqu’il met ses services en faveur des forces du bien incarnées par la Nouvelle République qui luttent contre la corruption soutenue et encouragée par l’Empire. Mais pour cela, il doit accepter une mission avec les Jumeaux de la même lignée que le fameux chef des Hutts, Jabba le Hutt, afin d’obtenir des renseignements précieux sur un important chef de la mafia.

Les deux affreuses limaces, les Jumeaux, avaient déjà été croisées dans Le livre de Boba Fett, une autre série présente sur la plateforme de Disney+. Comme souvent dans Star Wars les méchants sont beaucoup plus intéressants que les héros, à commencer le fameux Dark Vador. En l’occurrence, les Jumeaux ne sont pas à court d’idées pour multiplier les épreuves, avec le recours à des robots cruels et habiles et toute une série de bêtes avides de bonne chair. Star Wars : The Mandalorian and Grogu n’échappe donc pas à ce qui fait le succès de la Saga : des courses-poursuites permanentes entre le héros et des monstres terribles, qui alternent avec des batailles spatiales impressionnantes.

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Star Wars : The Mandalorian and Grogu ne renouvelle pas vraiment le genre. Le scénario est même bien plus basique que ce à quoi les volets précédents nous avaient habitués. Pour autant, le divertissement est certain avec des paysages de toute beauté qui passent des forêts épaisses à des déserts maléfiques. Les villes, notamment manipulées par les Jumeaux, sont impressionnantes de lumières et de moyens de locomotion. Le plus drôle et intéressant demeure la floraison de monstres qui hantent les marais ou sont instrumentalisés dans des stades où ils sont publiquement mis à l’épreuve avec des prisonniers. Ces arènes géantes où les animaux terrifiants combattent les détenus avaient déjà largement leur place dans les numéros précédents de la saga, mais cette fois ils revêtent une importance particulière dans la fiction.

L’humour est convoqué par Jon Favreau, connu pour les Iron Man ou le récent Le roi Lion. Le réalisateur s’appuie notamment sur le caractère attendrissant de Grogu qui a un appétit important. La petite bête cumule les bêtises, quand il ne se révèle pas un précieux adjuvant pour Din Djarin, le Mandalorian, qui est en quelque sorte son père adoptif. Ainsi, la mise en scène multiplie les passages comiques qui contrastent avec l’imagination débordante de méchanceté des ennemis.

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On ne trouve pas vraiment de nuances dans Star Wars : The Mandalorian and Grogu. Le côté noir est clairement distinct du côté lumineux, là où la série Star Wars joue avec plus de subtilité sur les limites entre le bien et le mal. Le héros Mandalorian est un agent dévoué, généreux, efficace, faisant face à des monstres qui ne manifestent aucune forme de bien.

Maintenant, on peut dire que le spectacle est réjouissant. Le spectateur en a pour son argent dans une symphonie de couleurs, sons, et musiques. Les épreuves que rencontrent le héros et son acolyte ne manquent ni de rythme, ni d’intérêt. Nous ne sommes pas en face d’un chef-d’œuvre du genre qui marquera les esprits ; si l’occasion est donnée aux familles de s’offrir cette aventure spatiale, le plaisir sera réel.