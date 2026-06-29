Strategic Air Command - Anthony Mann - critique

Résumé : Robert "Dutch" Holland (James Stewart), champion de baseball, tout juste marié avec Sally (June Allyson), est contacté par l’état major de l’US Air Force. On lui demande de reprendre du service dans la dissuasion nucléaire.

Critique : Que sont venus faire Anthony Mann et James Stewart dans ce film de propagande à peine enrobé dans une histoire fictionnelle ? Le duo, qui a proposé cinq westerns marquants des années 1950, étonne par ce faux pas, au-delà même des convictions politiques très pro-américaines qui étaient les leurs, qu’on les partage ou pas.

L’histoire individuelle de Dutch, quasiment caricaturale, est d’un simplisme et d’une coupable naïveté, et c’est sans parler du personnage ridicule de Sally, épouse aimante et compréhensive, qui ne quitte jamais son "home" et plus particulièrement sa cuisine !

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Pour le reste, le film regorge avec excès de scènes de vols expérimentaux à la gloire de la défense aérienne des États-Unis. Dans un sens, puis dans l’autre, avec un avion qui a fait ses preuves, puis avec un nouveau hyper sophistiqué qu’il faut expérimenter. Dutch est évidemment réticent au début, le sportif souhaitant profiter de le présence de son épouse. Il va redevenir un pilote hors pair qui va rempiler sans sourciller, malgré la naissance de sa fille.

Oublions ce film raté à la gloire de l’US Air Force pour se précipiter sur les autres longs métrages de l’association Mann-Stewart : les cinq westerns évidemment, mais aussi, en mode mineur, la biographie sur Glenn Miller : Romance inachevée (The Glenn Miller Story, 1954) dans lequel le rôle principal féminin échoit également à June Allyson.