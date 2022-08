Swimming pool - la critique

2 personnes

L'ont vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : Sarah Morton écrit des romans policiers à succès qui font le bonheur des grand-mères. Ça ne l’empêche pas de traîner sa grise mine sous le crachin londonien, enfermée dans ses doutes et ses regrets. Compatissant, son éditeur lui propose de passer quelques semaines dans sa maison du Lubéron, au calme et au soleil. Mais le chant des cigales n’aiguise pas forcément l’inspiration, d’autant plus que débarque, sans crier gare, Julie, la fille de l’éditeur, pulpeuse à souhait et pas farouche. Le flegme de l’écrivain n’est jamais pris en défaut, s’adaptant tant bien que mal au remue-ménage qui accompagne chaque passage de Julie. Puis l’agacement se change en intérêt, en curiosité, lorsque Julie devient elle-même personnage de roman, entrant dans un jeu pervers, tantôt victime, tantôt maîtresse. Et Sarah s’attarde dans ce qui fut, dit-on, le château du divin Marquis.

Critique : L’écriture selon François Ozon serait cette tentation d’un ailleurs inaccessible dans la vie, que la fiction met à portée de main. Ce serait cette incapacité à vivre ses rêves qui mènerait à rêver sa vie. C’est ce tout petit décalage qui fait soudain basculer le réel dans le roman, qui abolit les limites, qui fait que tout est possible. Swimming pool, c’est la création en marche, entre fantasme et quotidien, quand une image suffit à donner corps au récit, quand l’autre devient cette matière malléable qui donne vie à ce qu’on se refuse à soi-même. C’est aussi toute l’ambiguïté du pouvoir de l’écrivain, dans cette superposition de deux réalités, celle du livre, et celle de la vie. Qui crée quoi ? Le roman est-il une émanation de la vie ? Où est le vrai ? Qu’est-ce qui existe ? Tout ce qu’on nous montre ne serait-il pas plutôt échappé du roman ? Il reste cette relation troublante et vampirique entre les deux femmes, faite de fantasme, d’identification, d’amour et de rejet, et cette autre relation, dans laquelle s’interpose l’objectif, qui est celle qui attache François Ozon à Charlotte Rampling. La caméra ne la quitte jamais, l’enveloppe, suit ses moindres frémissements, explore son visage, son corps, avec une insistance qui touche à la dévotion. On est bien là au coeur du sujet. Comme si l’histoire n’était rien de plus qu’un exercice de style un peu gratuit... Comme le caillou qui trouble l’eau de la piscine et la torpeur de la nuit pour qu’on sache qui tire les ficelles. Le DVD

DVD 1 disque

Format 1.85 16/9 compatible 4/3

Son : Dolby Digital anglais 5.1, français 5.1

Chapitré

Tous publics

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En DVD ou Blu-Ray



En VOD, SVOD ou Streaming

Galerie photos