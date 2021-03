Takers - la critique

0 personne

Résumé : Amis de longue date, Gordon Jennings, John Rahway, A.J. et les frères Attica vivent dans le luxe. Voitures de sport, costumes chic et femmes superbes : l’argent coule à flots. Leur secret ? Des braquages de banque ultra sophistiqués. Un seul par an, d’une extraordinaire audace et réglé dans les moindres détails. Mais leur dernier exploit a précipité l’inspecteur Jack Welles à leurs trousses. Flic de la vieille école, il a tout sacrifié à son job - femme, enfant et vie privée - et il s’est juré de les coincer avant leur prochain coup. C’est alors que Ghost, un ancien complice de la petite bande, refait surface après un séjour en prison et leur propose le casse du siècle, celui qui leur permettra de raccrocher définitivement... Ils n’ont que cinq jours pour se préparer. Ils ignorent alors qu’ils vont se retrouver sur le chemin de la mafia russe. Ils ne savent pas que Jack Welles les serre de plus en plus près. Entre vieilles rivalités, trahisons, ennemis dans l’ombre et coups du sort, l’opération se complique sérieusement, d’autant que personne ne peut imaginer ce qui se prépare...

Critique : Takers s’accapare le cinéma viril et efficace de Michael Mann pour en faire un remix tape-à-l’œil sur du R’n’B contemporain. Avec son bling-bling à outrance, ce clip interminable est à l’image d’une de ses icônes les plus représentatives, Chris Brown, qui se la pète grave en compagnie du rappeur T.I., également producteur roublard qui connaît les ficelles du merchandising pour appâter les fans inconditionnels. Pendant près de deux heures, ces beaux gosses sapés comme des princes, dont Hayden Christensen et Paul Walker, roulent des mécaniques à bord de bolides vrombissants "fast and furious". En voulant jouer dans la cour des meilleurs "heist films", Takers omet la règle de base de ce genre très codifié, à savoir amuser le spectateur sans délaisser la psychologie des personnages de la bande ; auquel cas on assiste, comme ici, à une pétarade d’un ennui mortel, sur une musique assourdissante, qui use de ralentis que seuls Tarantino ou John Woo savent utiliser de manière artistique. Platement filmé par John Luessenhop qui fait un "copier-coller" d’images tout droit sorties de Miami Vice, American Gangster, Police fédérale, Los Angeles, ou Heat pour sa structure narrative ; la présence de Idris "Stringer Bell" Elba (et de Glynn Turman qui tenait le rôle du maire noir de Baltimore) est un leurre pour combler le vide scénaristique en rappelant à l’esprit Sur écoute, la plus grande série télévisée jamais réalisée. Tout au contraire de Takers, car si le jackpot a été immédiat, la banqueroute est totale d’un point de vue artistique.

